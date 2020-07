Ein Klassiker, ein Remake oder ein Marvel-Superheld?

Film-Check

Haben sich die TV-Zuschauer an «Titanic» 2020 endlich satt gesehen? Diese Frage stellt sich Sat.1 und tritt gegen das bildgewalte Disney-Remake «The Jungle Book» und den «Ant-Man» an.

«Titanic», 20.15 Uhr, Sat.1

«The Jungle Book», ProSieben, 20.15 Uhr

«Ant-Man», 20.15 Uhr, RTL

James Camerons mit elf Oscars prämiertes Meisterwerk erzählt von der Jungfernfahrt der Titanic, dem größten Passagierdampfschiff seiner Zeit im Jahr 1912: An Bord verliebt sich der mittellose Jack in die wohlhabende, verlobte Rose. Es beginnt eine romantische Liebesgeschichte zwischen den beiden, die jäh von einer Katastrophe erschüttert wird: Die Titanic rammt einen Eisberg und beginnt, zu sinken. Obendrein versucht der betrogene Cal, das Liebespaar mit allen Mitteln zu trennen.*Durchschnitt der anderen Bewertungen, da von Quotenmeter.de keine Kritik vorliegt.Realfilm-Remake des Zeichentrickfilms von 1967, der auf den Dschungelbuch-Erzählungen von Rudyard Kipling basiert: Der Menschenjunge Mogli wird im Dschungel ausgesetzt und fortan von Wölfen großgezogen. Inmitten seiner tierischen Familie lebt er jahrelang unbeschwert, bis Tiger Shir Khan seine Klauen nach ihm ausfährt. Mogli beschließt, den Weg zurück zu den Menschen zu finden. In Begleitung von Panther Baghira und Bär Balu macht er sich auf den Weg ... Hier die Quotenmeter-Kritik zum Film. Scott Lang hat seine Haftstrafe endlich abgesessen, aber die Rückkehr in die Freiheit ist ernüchternd: Nicht nur, dass er keine Arbeit findet, seine ehemelige Frau Maggie und ihr neuer Freund wollen verhindern, dass Scott seine Tochter Cassie je wiedersieht. Eigentlich hatte sich Scott fest vorgenommen, nie wieder kriminell zu werden, aber als er von den Schätzen eines alten Mannes hört, wird er schwach. Doch alles, was er in dem Safe findet, ist eine abgetragene Biker-Kluft. Als er sie anzieht, erlebt er allerdings ein kleines Wunder... Hier geht’s zur Kritik des Marvel-Streifens. In einem engen Rennen setzt sich letztlichauf ProSieben durch und ist unsere Empfehlung für den Sonntagabend. Insgesamt geben alle drei Blockbuster von ProSieben, Sat.1 und RTL eine gute Figur ab - selbst, wenn man sich nicht daran stört, dass die Geschichte von Rose und Jack bereits zum x-ten Mal im TV zu sehen ist, denn an sich ist es ja ein guter Film, wie die Bewertungen zeigen. Letztlich hat aber das Remake des Disney-Klassikers von 1967 die Nase vorn. Mit atemberaubenden Animationen punktet der Film vor allem mit Bildgewalt. Fabelhafter Musik und nette Charaktere runden ein gelungenes Remake von Disney ab.