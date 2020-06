Streaming-Kompakt: Die Neuheiten im Juli 2020

Reihen

Im Juli bei den VoD-Anbietern: Unter anderem Neues von «How to sell Drugs online (fast)» sowie «Hanna». Zudem starten neue Serien wie «Gangs of London» und «Stateless».

Netflix

Die btf-Seriegeht in die zweite Runde bei Netflix: Wie geht die Geschichte rund um den Online-Drogenshop MyDrugs weiter? Die aus «13 Reasons Why» bekannte Katherine Langford begibt sich inauf die Suche nach Merlin, dem sie ein uraltes Schwert überbringen soll. Außerdem neu: Das Drama, in dem sich vier Fremde in einem australischen Lager für Einwanderer kennenlernen. Neue Folgen gibt’s zudem vonund01.07.: «iZombie» (Staffel 5, Dramedy)02.07.: «Warrior Nun» (Staffel 1, Fantasyserie)03.07.: «Die Telefonistinnen» (Staffel 5.2, Dramaserie)03.07.: «Ju-on: Origins» (Staffel 1, Horrorserie)08.07.: «Stateless» (Staffel 1, Dramaserie)09.07.: «The Protector» (Staffel 4, Mysteryserie)09.07.: «Japan sinkt: 2020» (Staffel 1, Anime)10.07.: «Die zwölf Geschworenen» (Staffel 1, Thrillerserie)15.07.: «Dunkle Leidenschaft» (Staffel 1, Thrillerserie)17.07.: «Cursed – Die Auserwählte» (Staffel 1, Fantasyserie)17.07.: «Mund zu Mund» (Staffel 1, Teen-Serie)18.07.: «Suits» (Staffel 8.1, Anwaltsserie)21.07.: «How to sell Drugs online (fast)» (Staffel 2, Dramaserie)22.07.: «Norsemen» (Staffel 3, Comedyserie)22.07.: «Zeichen» (Staffel 1, Mysteryserie)26.07.: «Good Girls» (Staffel 3, Comedyserie)28.07.: «Jane The Virgin» (Staffel 5, Dramedy)30.07.: «Transformers: War For Cybertron Trilogy» (Staffel 1, Anime)31.07.: «The Umbrella Academy» (Staffel 2, Superheldenserie)31.07.: «Vis a vis: El Oasis» (Staffel 1, Thrillerserie)01.07.: «47 Metres Down»01.07.: «American Mary»01.07.: «Draft Day»01.07.: «Feinde - Hostiles»01.07.: «Horns»01.07.: «Meine Cousine Rachel»01.07.: «Mickey Blue Eyes»01.07.: «Mr. Brooks - Der Mörder in Dir»01.07.: «Nymphomaniac Uncut»01.07.: «Parker»01.07.: «Scoop - Der Knüller»01.07.: «Table 19»01.07.: «The Bone Collector - Der Knochenjäger»01.07.: «The Strangers: Prey at Night»01.07.: «The Wolf of Wall Street»01.07.: «Twisted - Der erste Verdacht»01.07.: «Unter der Sonne Ricciones»03.07.: «Desperados»06.07.: «Die Fürsten der Dunkelheit»10.07.: «I Feel Pretty»10.07.: «The Old Guard»13.07.: «Cube»14.07.: «The Equalizer 2»15.07.: «Die Fremdgeher»16.07.: «Fatal Affair»20.07.: «Alien vs. Predator 2»20.07.: «Prometheus - Dunkle Zeichen»21.07.: «Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen»21.07.: «Slender Man»24.07.: «Der nächtliche Besucher»24.07.: «The Happy Prince»24.07.: «The Kissing Booth 2»29.07.: «The Hater»31.07.: «Seriously Single»