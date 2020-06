Klare Steigerung: «Lincoln Rhyme» zweistellig

Quotennews

Zusammen mit «FBI» bescherte die Serie Sat.1 sehr gute Einschaltquoten am Donnerstag. «Achtung Abzocke» war bei Kabel Eins so gefragt wie seit 2016 nicht mehr.

In den USA wurdeabgesetzt, in Deutschland läuft es für die erste Staffel der Serie derweil prima. Noch enttäuschte keine Folge, meist fielen die Ergebnisse für Sat.1 überdurchschnittlich aus. Daran änderte sich auch in dieser Woche nichts, im Vergleich zum Resultat vor acht Tagen machte die Serie sogar noch einen deutlichen Satz nach vorne. Aus guten 8,7 wurden hervorragende 10,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Eine höhere Sehbeteiligung verbuchte «Lincoln Rhyme» bisher noch nicht. Insgesamt schalteten ab 20,15 Uhr 1,47 Millionen Interessierte ein und damit sogar etwas weniger als vor acht Tagen. Dennoch verbesserte sich der Gesamtmarktanteil zart um 0,5 Prozentpunkte. An diesem warmen Sommerabend waren einfach weniger Menschen im TV unterwegs. Sat.1 profitierte mit schönen Marktanteilssteigerungen.Denn die gab es auch im weiteren Verlauf für. Die Krimi-Serie verbesserte sich von guten 5,4 Prozent insgesamt und 8,7 Prozent beim werberelevanten Publikum auf sehr starke 6,1 und 9,5 Prozent. Mit 1,54 Millionen blieb die Reichweite im Vergleich zur Vorwoche unverändert. Erst alsmit alten Folgen übernahm, gingen die Sehbeteiligungen auf Durchschnittsniveau zurück. Zwei Wiederholungen der Serie kamen ab 22.15 Uhr auf wenig berauschende 7,7 und 6,2 Prozent Zielgruppen-Marktanteil. Mit zweimal 5,4 Prozent sah es beim Gesamtpublikum ähnlich blass aus.Bei den Kollegen von Kabel Eins sorgte eine neue Ausgabe vonderweil mal wieder für gute Einschaltquoten. Insgesamt 1,12 Millionen Interessierte versammelten sich für einen neuen Blick hinter Betrugsfälle im Urlaub. Daraus ergaben sich stattliche 4,5 Prozent Marktanteil. Beim werberelevanten Publikum lief es noch etwas besser. Hier sprangen mit 0,52 Millionen Zusehern für Kabel-Eins-Verhältnisse sogar sehr schöne 7,9 Prozent heraus, besser lief es seit 2016 für das Format nicht mehr. Dasmachte im Anschluss mit 5,8 Prozent Zielgruppen-Sehbeteiligung und insgesamt 0,75 Millionen Zuschauern einen gewohnt guten Job.