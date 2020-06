Männersender Nitro überrascht mit Eintracht-Pokal-Doku

TV-News

Am Montag vor dem diesjährigen Pokalfilme läuft der Film beim Kölner Sender.

Der Kölner Fernsehsender Nitro ändert am Montag, 29. Juni 2020 sein geplantes Montags-Programm. Dann laufen ab 20.15 Uhr nicht wie üblich zwei Episoden der Actionserie, sondern eine Fußballdeko. Teil dieser ist wieder Eintracht Frankfurt. Die Hessen begleitete Nitro schon während der vergangenen Europa-League-Saison. Jetzt will man auf das am 4. Juli steigende DFB-Pokal-Finale einstimmen.Der Dokumentarfilmaus dem Jahr 2019 widmet sich den Hintergründen und Feierlichkeiten des DFB-Pokalsiegs von Eintracht Frankfurt im Mai 2018 gegen den FC Bayern München. Bei der Ausstrahlung handelt es sich um eine Free-TV-Premiere.Um 22.10 Uhr schließt sich dann ein weiteres Fußballformat an. Laura Wontorra und Thomas Wagner präsentieren dann wie gewohnt am späteren Montagabend eine frische Ausgabe von