ZDF überzeugt mit dem «Stralsund»-Krimi

Quotennews

Die neue Folge von «Die Chefin» sorgte jedoch bei den Jüngeren für die schwächste Reichweite der Staffel.

Der Krimisicherte sich am Samstagabend hinter der «Tagesshow» die höchste Reichweite auf dem Gesamtmarkt. 5,50 Millionen Zuschauer interessierten sich für den Film und erzielten so eine ausgezeichnete Sehbeteiligung von 21,1 Prozent. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte das ZDF ein Publikum von 0,47 Millionen Fernsehenden und kam somit auf überdurchschnittliche 7,7 Prozent.Genau wie in der Vorwoche schalteten auch diesmal 4,16 Millionen Menschen um 21.45 Uhr für die Krimiserieein. Der Marktanteil fiel mit 16,2 Prozent ebenfalls gewohnt stark aus. Bei der jüngeren Zuschauerschaft ging die Reichweite jedoch von 0,50 auf nur 0,34 Millionen Krimifans zurück. Dies bedeutete das schwächste Ergebnis dieser Staffel. Dieser Negativtrend ließ sich auch an der Quote beobachten, die mit akzeptablen 5,2 Prozent im Vergleich zur vergangenen Woche beinahe drei Prozentpunkte verlor.Beimkam man ab 22.40 Uhr mit 2,99 Millionen interessierten weiterhin auf solide 12,9 Prozent. Die Zuschauerzahl der Jüngeren steigerte sich erneut auf 0,43 Millionen Menschen und bescherte dem ZDF somit gute 6,7 Prozent. Fürab 23.00 Uhr sackte die Reichweite dann auf 1,82 Millionen Sportfans ab und erreichte nicht mehr als unterdurchschnittliche 10,9 Prozent. Die 14- bis 49-Jährigen waren hingegen mit einem Publikum von 0,35 Prozent und einer Sehbeteiligung von 6,8 Prozent deutlich besser vertreten.