Weiter spitze: «Beauty & the Nerd» siegt in der Zielgruppe

Quotennews

Die Reality-Show fährt für den Sender ProSieben ganz wunderbare Quoten ein.

Mehr zum Thema Mehr ProSieben-Pläne: Warum es "Mehr ProSieben. Von ProSieben" geben soll, Mehr ProSieben-Pläne: Warum es "Mehr ProSieben. Von ProSieben" geben soll, lesen Sie hier.

Mehr Reality möchte der Münchner Sender ProSieben in den kommenden Monaten anbieten. Das ist, insbesondere in Hinblick auf die Quoten des derzeit donnerstags zur besten Sendezeit laufendennachvollziehbar. Auch die dritte Folge der neuen Staffel, die diese Woche zu sehen war, überzeugte. Sie holte klar überdurchschnittliche 12,1 Prozent Marktanteil bei den Jungen. Somit war das Reality-Format mit 0,92 Millionen umworbenen Zuschauern das meistgesehene 20.15-Uhr-Format in der Altersklasse 14 bis 49.Leicht abwärts ging es dann ab 22.30 Uhr, als das Lifestyle-Magazinon air ging. Die einstündige Sendung erreichte noch 8,7 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen – nur mit einem zugedrückten Auge sind diese Werte noch als okay zu beschreiben. Die Gesamtreichweite sank von zunächst 1,19 Millionen bei den Hübschen und den Nerds auf 0,72 Millionen beim Magazin.Was war sonst noch los am ProSieben-Donnerstag? Zwei-Folgen holten in der 18-Uhr-Stunde gute 10,2 sowie 10,4 Prozent Marktanteil.kam ab 19.05 Uhr auf gute 10,5 Prozent Marktanteil. Insgesamt wurden die drei Sendungen von 0,53, 0,58 sowie 0,96 Millionen Menschen ab drei Jahren gesehen.