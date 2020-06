Hello again: Ex-Biest Natalie Alison kehrt zu «Sturm der Liebe» zurück

Vermischtes

Sie ist nicht der einzige Neuzugang. Allgemein warten im Spätsommer zahlreiche neue Figuren darauf, kennengelernt zu werden.

„ Es ist ein großartiges Gefühl, nach fünf Jahren wieder zum ‚Sturm‘ zurückzukehren. Ich wurde vom gesamten Team so herzlich aufgenommen und es kommt mir vor, als ob ich nie weg gewesen wäre. Ich freue mich sehr auf die kommende Zeit und die abwechslungsreichen Geschichten, die ich spielen darf. ” Natalie Alison

Die ARD-Telenovela, die sich derzeit in Coronapause befindet, fügt weitere neue Darsteller zum Hauptcast hinzu. Betrachtet man all die Figuren, die nach der Coronapause (die nächste Woche endet) als feste Figuren ins Geschehen eingreifen, reicht eine Hand zum Abzählen nicht mehr. Bekannt wurde nun, dass mit Natalie Alison auch eine Rückkehrerin unter ihnen ist. Die Schauspielerin nimmt ihre Figur Rosalie Engel wieder auf. André Konopka (Joachim Lätsch) staunt nicht schlecht, als plötzlich Rosalie Engel freudestrahlend vor ihm steht. Skeptisch vermutet er sofort einen intriganten Plan dahinter, denn Michaels (Erich Altenkopf) Ex-Freundin hat in der Vergangenheit schon so manchem "Fürstenhof"-Bewohner das Leben schwer gemacht. Doch davon will Rosalie nichts mehr wissen, denn sie steht endlich mit beiden Beinen im Leben und ist erfolgreich als Mental Coach tätig. Doch schon bald beginnt ihre perfekte Fassade zu bröckeln. Ihren ersten TV-Auftritt hat sie jetzigen Planungen zufolge am 14. August.Einen Tag vorher kommt Cornelia Holle, gespielt von Deborah Müller, an den „Fürstenhof“. Mit dem Fünf-Sterne-Hotel verbindet sie ganz besondere Kindheitserinnerungen, denn ihre Mutter hat hier früher als Hausdame gearbeitet und gemeinsam mit den Saalfeld-Sprösslingen hat Cornelia viele Abenteuer erlebt – und mit Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) ihren ersten Kuss.Wegen Corona gibt es aber auch andere Umbrüche. So ist der Vorschau der Episoden zu entnehmen, dass Figur Werner Saalfeld, gespielt vom 79 Jahre alten Dirk Galuba, in der Geschichte eine Auszeit nimmt und verreist. Auch eine Drehpause anderer Figuren ist coronabedingt nicht ausgeschlossen. Offiziell bestätigt ist das nicht.