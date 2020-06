Noch zwei Neue für «Sturm der Liebe»

Vermischtes

Diesen Sommer fluten neue Figuren die Handlung am Fürstenhof.

Nach den Neuzugängen von Alexander R. Koch als Anwaltsfiesland Andreas Koch, Sebastian Feicht als Fechttrainer und die Pferdenärrin Julia Gruber (Figur Amelie) werden im Sommer noch zwei weitere Figuren den Cast ergänzen. : In Folge 3412 (voraussichtlicher Sendetermin: 22. Juli 2020) kehrt Michelle Ostermann (Barbro Viefhaus) nach der Trennung ihres Freundes in ihre Heimat zurück und ist optimistisch, dass ihr hier der Neuanfang gelingen wird. Doch das ist gar nicht so einfach, wenn man pleite ist und aus Wut den geschenkten Schmuck des Ex-Freundes im See versenkt – den der jetzt unglücklicherweise wiederhaben will …Viefhaus spielte zuletzt unter anderem in der ARD-Krimireihe «Wolfsland» mit. Zwei Folgen später, also in Nummer 3414, ist erstmals Stefan Käfer als Karl Karlenberg am Fürstenhof zu sehen. Inwird dieser ein attraktiver Arzt sein. Die Verbindung zum Cast: Er will seine Ex-Frau Ariane zurück. Bis heute liebt Karl sie abgöttisch und bedauert es zutiefst, dass er sie damals im Stich gelassen hat. Doch trotz seiner Hilfe beim Rachefeldzug gegen Christoph (Dieter Bach), hat Ariane ihm sein damaliges Verhalten noch nicht verziehen.Noch zweieinhalb Wochen laufen von «Sturm der Liebe» um 15.10 Uhr Wiederholungen, am 22. Juni starten die frischen Folgen. Im Herbst feiert die Serie dann ihren 15. Geburtstag. Die Dailynovela bleibt übrigens noch eine Weile im Programm. Das Erste hatte die Produktion erst verlängert - gesichert sind Geschichten bis mindestens Folge 3670 - also bis mindestens Ende 2021. Die Produktion der Serie findet nahe München in den Bavaria-Studios statt, Bea Schmidt ist seit vielen Jahren die verantwortliche Produzentin des Formats.