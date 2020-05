Neuzugänge am Fürstenhof: Es wird wieder fies bei «Sturm der Liebe»

Vermischtes

Die ARD-Dailynovela verstärkt sich mit einem rücksichtslosen Anwalt und einer Pferdeliebhaberin.

Die gute Nachricht für alle Fans der täglichen Das-Erste-Serie(linear um 15.10 Uhr): Nach dreiwöchiger Sommerpause kehrt das Format ab dem 22. Juni wieder mit frischen Folgen in den Programmablauf zurück. Jetzt ist bekannt: Kurz nach der Rückkehr wird es auch Veränderungen im Cast geben. In Folge 3401 kommt Andreas Luber, gespielt von Alexander R. Koch, an den „Fürstenhof“. Der Anwalt von Steffens ehemaliger Firma schreckt nach ARD-Angaben vor nichts zurück, um seine Ziele zu erreichen. Die Figur Andreas wird also die Lücke schließen, die entstand, als Bösewichtin Nadja kürzlich den Serientod starb.Kurz vor Luber wird mit Julia Gruber eine weitere Schauspielerin das Ensemble verstärken. Gruber, 1988 in Nürnberg geboren, spielt eine junge Pferdenärrin. Ihre Figur hört auf den Namen Amelie Limbach. Direkt in der ersten Folge lernt der aktuelle Love-Interest Tim (gespielt von Florian Frowein) die Figur kennen…Last but not Least: Schon in der dritten Folge nach der Pause wird Vanessas ehemaliger Trainer und Manager, Urs Bauer, gespielt von Sebastian Feicht, mit einem kriminellen Plan an den „Fürstenhof“ kommen. Schon bekannt war, dass nach der Sommerpause die ehemaligen Figuren Pauline und Leonard Stahl für einige Zeit als Gastdarsteller in die Serie zurückkommen.Übrigens: Die laufende Liebesgeschichte zwischen Franzi und Tim dürfte noch nicht allzu schnell enden. Sie startete offiziell in Folge 3265, ist also noch keine 150 Folgen alt. In aller Regel werden die großen Lovestorys in über 200 Folgen am Fürstenhof erzählt. Denise und Joshua fanden etwa vergangenes Jahr nach 244 Ausgaben zueinander, die von Larissa Marolt gespielte Alicia nach 206 Episoden. Eine Ausnahme stellten derweil Rebecca und William dar; die Geschichte war damals schon nach etwa 120 Folgen zu Ende.