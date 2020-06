Kaum Quotenbewegung beim Sat.1-«Mole», RTL mit «Die 25» passabel unterwegs

Quotennews

Beide Sender lagen am Mittwochabend jedoch unterhalb ihrer eigentlichen Norm.

Das Halbfinale beim Sat.1-Saboteur-Spiellief am Mittwochabend 135 Minuten lang zur Primetime und bescherte dem ausstrahlenden Sender wenig ruhmreiche 6,9 Prozent Marktanteil. Rund 950.000 Menschen ab drei Jahren schalteten für die Strategie-Show ein, die in Argentinien umgesetzt wurde. Gegenüber der Vorwoche gingen somit 50.000 Fans flöten, gegenüber 14 Tagen zuvor wurden aber 50.000 gewonnen.RTL setzte um 20.15 Uhr auf eine Ausgabe vonund kam mit dieser auf durchschnittlich 1,95 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Das zweistündige Format mit Moderatorin Sonja Zietlow bescherte dem Kölner Kanal immerhin 10,3 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Streng genommen lag aber auch diese Ausstrahlung unterhalb der Sendernorm.Besser sah es dann ab 22.15 Uhr füraus, das in dieser Woche mit seinen 105 Minuten Sendezeit auf 12,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe gelangte. Das Magazin erreichte bei allen eine Sehbeteiligung in Höhe von 1,62 Millionen.