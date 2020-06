Für TVNow: «GZSZ»-Figur Sunny bekommt eigene Serie

TV-News

Interessant ist auch der Produktionsansatz: Um halbwegs normal inszenieren zu können, sind alle Darsteller des Projekts in eine gemeinsame Unterkunft gezogen.

Mehr Soap-Ware bestellt hat der Streamingdienst TV Now – es ist bekannt, dass dort die RTL-Serie «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» auf Abruf besonders beliebt ist. Fans der Geschichten aus dem Berliner Kiez werden im Spätsommer und Herbst aber wohl auf die Figur Sunny verzichten müssen. Der von Valentina Pahde gespielte Charakter bekommt nun eine eigene TV-Now-Serie, die ein direkter Ableger des RTL-Vorabend-Hits ist. Wie die RTL-Homepage am Montagabend bekannt gab, werden derzeit 20 Folgen hergestellt, als Produktionsfirma fungiert UFA Serial Drama, also das Unternehmen, das seit fast 30 Jahren auch «GZSZ» umsetzt.wurde als Event-Serie angekündigt. In der Geschichte geht es um die aus «GZSZ» bekannte Figur, die von Berlin nach München zieht. Die Rückkehr in die glitzernde VIP-Welt der bayerischen Hauptstadt wird für sie zu einem rauschhaften Trip. Der Grund: Auf einer ausschweifenden Party kommt es zu einem Todesfall. Sunny wacht mit Filmriss auf und stellt sich natürlich die Frage: Was ist in der Nacht überhaupt passiert? Für die neue Serie stehen auch Wilson Gonzalez Ochsenknecht und der erst 21 Jahre alte Nachwuchsschauspieler Andrews Rumler vor der Kamera. Pahde erklärte gegenüber RTL .de.: "Auf der Suche nach sich selbst begibt sich Sunny in eine neue Welt. Fernab von Berlin, ihren engsten Freunden und der Familie versucht sie herauszufinden, wer sie ist und was sie wirklich will."Pahde erklärte auch, die neue Serie biete die Möglichkeit, zu zeigen, dass in den Charakteren von «GZSZ» viel mehr stecke, als man denke. Eine solche Serie habe es in Deutschland noch nie gegeben, sagt sie über den Mix aus Guilty Pleasure, Mystery und Young Adult. Hinter der Kamera ist Manuel Meimberg als Showrunner und Produzent tätig. Er sagte der RTL-Homepage: "Ich bin wirklich froh, dass uns TV Now die Chance gibt, mit «Sunny» völlig neue Wege zu gehen. Nun legen wir in ihrer ganz eigenen Serie Seiten von Sunny frei, die noch keiner von ihr kennt. «Sunny – Wer bist Du wirklich?» wird eine Event-Serie, über die Deutschland spricht."Weil Liebe und Leidenschaft in der Serie nicht zu kurz kommen sollen, ziehen alle Darsteller für die Produktionszeit übrigens gemeinsam in eine Villa. Zwar hat TV Now noch keinen Starttermin für das Format genannt; vermutlich wird die Serie aber im Spätsommer/Herbst laufen. Es wäre schließlich ungünstig, wenn die Figur Sunny zeitgleich in «GZSZ» und ihrem eigenen Format zu sehen ist. Daher müsste die Ausstrahlung des Eventformats in die «GZSZ»-Pause des Charakters fallen.