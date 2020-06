«Americas Got Talent» legt in der Zielgruppe zu

US-Quoten

«America's Got Talent» überragt erneut die Konkurrenz und kann sich in der Zielgruppe leicht verbessern. «World of Dance» verbucht im Anschluss ebenfalls bessere Werte als in der Vorwoche. «Stargirl» bei The CW klettert zurück auf das übliche Niveau.

Erklärung Rating In den USA wird die Einschaltquote auf zwei verschiedene Arten angegeben, wobei der Wert "Share" vergleichbar mit dem deutschen Marktanteil ist. Der Wert "Rating" gibt ebenfalls einen Prozentsatz an, allerdings ist die Bezugsmenge alle Haushalte, die die Möglichkeit haben das Programm zu verfolgen, egal ob das Empfangsgerät eingeschalten ist. Ein Rating von beispielsweise 1,0 sagt aus, dass 1% der 120,6 Millionen Fernseh-Haushalte in den USA das Programm verfolgt haben.

Erneut war die Konkurrenz füram Dienstagabend nicht all zu groß, weshalb die Casting-Show deutlich die besten Ergebnisse des Abends einfuhr. Durchschnittlich verfolgten 8,61 Millionen Fans die zweistündige NBC-Sendung, was etwa 200.000 weniger sind als noch vor sieben Tagen. Allerdings konnte sich das Programm in der Zielgruppe der 18- bis 49-Jährigen leicht von 1,3 auf 1,4 Prozent verbessern. Leichten Zuwachs verspürte auchab 22 Uhr, zwar nicht beim werberelevanten Publikum – da verblieb der Wert wie in der Vorwoche bei 0,8 Prozent – doch die Gesamtreichweite wuchs auf 4,52 Millionen Tanz-Begeisterte, rund eine Viertelmillion mehr.Was gab es noch an frischer Ware? Bei The CW klettertezurück über die eine Million und erreichte insgesamt 1,11 Millionen Comic-Fans. Das Rating bei den Jüngeren belief sich auf 0,2 Prozent. Danach lief das Comedy-Specialvon Jim Gaffigan, das diesen Wert halbierte. ABC präsentierte erst ab 22 Uhr frisches Programm in Form einer neuen Ausgabe. Für die Thriller-Serie läuft es jedoch alles andere als berauschend, verlor sie doch erneut an Sehbeteiligung. Insgesamt 2,71 Millionen US-Amerikaner schalteten ein. Das Rating bei den Klassisch-Umworbenen betrug wie üblich 0,4 Prozent. Zuvor zeigte ABC jeweils zwei alte Folgen vonund, die allesamt ebenfalls 0,4 Prozent registrierten.Fehlt noch CBS und FOX: Letzteres versendete ausschließlich alte Ware.undergatterten beide 0,4 Prozentpunkte in der Zielgruppe. CBS setzte ebenfalls zunächst auf Re-Runs vonund. Das Rating lag anfangs bei 0,5 dann bei 0,4 Prozent. Mit 0,4 Prozentpunkten sollte der Abend auch enden, denn das Nachrichten-Specialmarkierte eine Reichweite von 3,23 Millionen Interessierten und eben jenen 0,4 Prozent bei den Umworbenen.