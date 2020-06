Quotencheck

Vier neue Ausgaben der Quizshow mit Günter Jauch und prominenten Gästen gab es ab Mai zu sehen.

Bereits seit 2009 muss sich Günter Jauch in unregelmäßigen Abständen gegen fünf meist prominente Gäste behaupten. Unter der Moderation von Oliver Pocher ist es das Ziel der Sendung möglichst viel Geld für einen Spendenzweck zu erspielen. Im Mai und Juni dieses Jahrs gab es nun vier neue Ausgaben der Quizshow. RTL strahlte die Sendung in den vergangenen Jahren meist freitags aus, in diesem Jahr waren jedoch alle Ausgaben samstags zur Primetime zu sehen. Wirkte sich dieser Sendeplatzwechsel positiv auf die Quoten aus?Am 9. Mai gewannen Katja Burkhard, Kai Ebel, Stephanie Hertel, Ingolf Lück und Amira Pocher das Quiz gegen Günter Jauch und lockten somit 2,76 Millionen Zuschauer vor den Bildschirm. Der Sender brachte es damit auf einen überdurchschnittlichen Marktanteil von 10,9 Prozent. Auch die jüngere Zuschauerschaft war mit 1,02 Millionen Interessierten recht gut vertreten und kam auf gute 14,8 Prozent.Die zweite Ausgabe am 23. Mai mit den Promikandidaten Wolfgang Bosbach, Caroline Frier, Patricia Kelly, Alexander Klaws und Martin Rütter, die sich erneut gegen Jauch durchsetzten, war ein besonders großer Erfolg. Auf dem Gesamtmarkt wurden mit einem Publikum von 3,58 Millionen Fernsehenden sowie einer ausgezeichneten Sehbeteiligung von 13,5 Prozent so gute Werte wie seit Anfang 2017 nicht mehr eingefahren. Noch besser fiel das Ergebnis bei den 1,40 Millionen Werberelevanten aus, die eine hervorragende Quote von 19,4 Prozent ergatterten. So viele der 14- bis 49-Jährigen hatten zuletzt vor fünf Jahren eingeschalten und ein so hoher Marktanteil war seit 2013 nicht mehr möglich gewesen.Den dritten Sieg in Folge für die Promis holten sich in der darauffolgenden Woche Mario Barth, Wayne Carpendale, Cathy Hummels, Frauke Ludowig und Chris Tall. Mit 2,70 Millionen Begeisterten und einem starken Marktanteil von 11,2 Prozent kam RTL noch immer auf ein gutes Ergebnis. Auch wenn die Sehbeteiligung der 0,85 Millionen Umworbenen im Vergleich zur Vorwoche um knapp sechs Prozentpunkte abnahm, lagen die Jüngeren mit 13,5 Prozent noch immer über dem Senderschnitt.Die Promi-Kandidaten Pietro Lombardi, Matze Knop, Oliver Korittke, Janine Kunz, Marco Schreyl wurden am 6. Juni von Günter Jauch geschlagen. Bei der vierten Ausgabe in diesem Jahr kam die Quizshow auf 2,73 Millionen Fernsehzuschauer. Die Sehbeteiligung lag mit guten 10,1 Prozent allerdings niedriger als die vergangenen drei Folgen. Auch bei den 0,97 Millionen Werberelevanten war der Marktanteil von soliden 13,1 Prozent das schwächste Ergebnis in diesem Jahr.Unterm Strich erzielten die vier neuen Ausgaben von «5 gegen Jauch» ein Gesamtpublikum von 2,94 Millionen Zuschauern sowie einen Marktanteil von 11,4 Prozent. Im Vergleich zu den Vorjahren ist hier ein beinahe durchgängiger Abwärtstrend zu beobachten. Nur bei den Folgen, die von Ende 2017 bis Anfang 2018 ausgestrahlt wurde, lief es mit nur 9,8 Prozent schlechter. Doch auch wenn die Werte von traumhaften 21,5 Prozent aus dem Jahr 2009 inzwischen mehr als unrealistisch sind, liegt die Quizshow noch immer ein deutliches Stück über dem Senderschnitt von RTL und begeistert somit weiterhin ein großes Publikum.Bei den 14- bis 49-Jährigen wurde eine durchschnittliche Zuschauerzahl von 1,06 Millionen Menschen und eine Quote von starken 15,2 Prozent ermittelt. Auch hier lässt sich also ein fast kontinuierlicher Rückgang der Zuschauer erkennen, allerdings stellt der Marktanteil ein überraschend gutes Ergebnis dar. Die 15,2 Prozent sind so hoch wie seit dem Jahr 2013 nicht mehr. Von 2017 bis 2018 wurde sogar ein Tiefpunkt von nur 10,5 Prozent erreicht, der nun um ein großes Stück übertroffen wurde. Insgesamt stellten die neuen Folgen somit vor allem in der Zielgruppe einen enormen Erfolg dar.