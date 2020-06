Netflix' «Telefonistinnen»: Letzter Anruf im Juli

TV-News

Bevor «Haus des Geldes» zu einem weltweiten Serienphänomen wurde, startete bei Netflix die spanische Historienserie «Telefonistinnen». Im Juli verbinden sie uns ein letztes Mal.

Ende April 2017 startete mitdie erste spanische Netflix-Eigenproduktion – wenige Tage, bevor im spanischen Fernsehen die erste Staffel von «Haus des Geldes» gezeigt wurde, und wenige Monate, bevor die Heist-Serie international auf dem Video-on-Demand-Dienst durchstartete. Seither führt die spanische Historienserie, die hierzulande alsbekannt ist, ein Dasein im Schatten der Álex-Pina-Schöpfung. Dennoch brachte es «Telefonistinnen» bislang auf 37 Episoden – und ein letzter Schub an Episoden steht noch aus.Wie Netflix nun mitteilt, wird der fünf Folgen umfassende, zweite Teil der finalen, fünften Season von «Telefonistinnen» am 3. Juli 2020 zum Abruf bereit gestellt. Die ersten fünf Episoden der Abschlussstaffel wurden im Februar dieses Jahres veröffentlicht. In den abschließenden Episoden des Formats mit Blanca Suárez, Nadia de Santiago und Ana Polvorosa wird gezeigt, wie es den Serienheldinnen unter der Diktatur Francos ergeht.Die Serie ist eine Produktion der Bambú Producciones, für die Storys sind unter anderem Teresa Fernández-Valdez, Maria José Rustarazo, Flora Gonzáles Villanueva und Fran Navarro verantwortlich.