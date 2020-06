«Stargirl» rutscht unter die Million

US-Quoten

Nach den ersten beiden Folgen, die solide Werte einfuhren, fuhr «Stargirl» bei The CW erstmals weniger als eine Million Zuschauer ein. Auch in der Zielgruppe ging es bergab. «America's Got Talent» verlor ebenfalls an Reichweite, mehr als eine Million Zuschauer sahen die zweite Folge der Castings.

Erklärung Rating In den USA wird die Einschaltquote auf zwei verschiedene Arten angegeben, wobei der Wert "Share" vergleichbar mit dem deutschen Marktanteil ist. Der Wert "Rating" gibt ebenfalls einen Prozentsatz an, allerdings ist die Bezugsmenge alle Haushalte, die die Möglichkeit haben das Programm zu verfolgen, egal ob das Empfangsgerät eingeschalten ist. Ein Rating von beispielsweise 1,0 sagt aus, dass 1% der 120,6 Millionen Fernseh-Haushalte in den USA das Programm verfolgt haben.

Der Staffelauftakt vonbescherte NBC sehr gute Werte (Rating: 1,5 / Reichweite: 9,90 Mio.). Die zweite Ausgabe der Blind Auditions musste dagegen etwas abreißen lassen. In der Zielgruppe holte die Casting-Show ein Rating von 1,3 Prozentpunkten, was deutlich der beste Wert des Dienstagsabends ist. Insgesamt verfolgten die zweistündige Sendung im Schnitt 8,70 Millionen Fans, ein Verlust von 1,20 Millionen Sehern. Nicht ganz so deutlich, aber noch immer bergab ging es für im Anschluss für. Das Tanz-Programm sank bei den 18- bis 49-Jährigen leicht um 0,1 Punkte auf 0,9 Prozent. Die Sehbeteiligung lag bei 4,50 Millionen Anhängern, was einem Schwund einer halben Million Zuschauern entspricht.Was war sonst noch geboten? ABC startete mit zwei Wiederholungen vonin den Abend und holte damit 0,6 respektive 0,5 Prozent bei den Jüngeren. Ab 21 Uhr nahm sich ein News-Special der aktuellen Unruhen rund um die Black Lives Matter-Bewegung an.informierte 3,12 Millionen Wissbegierige. In der Zielgruppe wurden 0,6 Prozent generiert. Ab 22 Uhr hielt die zweite Episode vonmit der Premiere mit und registrierte erneut 0,4 Prozent in der werberelevanten Gruppe. Insgesamt verlor die Thriller-Serie leicht und verbuchte noch 3,06 Millionen Fans.The CW zeigte zu Beginn der Primetime eine neue Folge, blieb damit aber hinter den Erwartungen zurück. Die Comic-Serie rutschte erstmals unter die Ein-Millionen-Marke und holte 0,98 Millionen Zuschauer. Fürblieben ab 21 Uhr noch 0,73 Millionen dran. Beide DC-Serien kamen auf ein Rating von jeweils 0,2 Prozent. CBS strahlte nur alte Folgen vonund. Das Zielgruppen-Rating sank den Abend über stetig um je 0,1 Punkte von anfangs 0,6 auf schlussendlich 0,4 Prozent. FOX holte ebenfalls Re-Runs aus dem Archiv. Eine bereits versendete Ausgabe vonverzeichnete 0,6 Prozent,schaffte danach noch 0,5 Prozent bei den Klassisch-Umworbenen.