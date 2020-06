Starkes Pfingstfest: Sat.1 ab 16 Uhr zweistellig in der Zielgruppe

Quotennews

Filme für die ganze Familie und «Das große Backen» bescherten dem Sender stattliche Einschaltquoten am Sonntag.

Aus Quotensicht feierte Sat.1 am Sonntag ein sehr erfreuliches Pfingstfest ab 16 Uhr schlug das komplette Programm mit zweistelligen Marktanteilen bei den 14- bis 49-Jährigen voll ein. Zudem kam schonum 14 Uhr auf überdurchschnittliche 9,2 Prozent. In der Primetime machteneinen ausgezeichneten Job. Newt Scamander und seine Fabelwesen lockten zur besten Sendezeit 1,80 Millionen Zuschauer an, davon 0,91 Millionen Werberelevante. Das Abenteuer aus dem «Harry Potter»-Universum generierte mit diesen hohen Reichweiten gute 6,5 Prozent Sehbeteiligung insgesamt und sehr starke 12,4 Prozent bei den Jungen.Bereits am Vorabend war Sat.1 sehr gut. Dort sicherte sichüber zwei Stunden hinweg tolle 11,3 Prozent Marktanteil mit 470.000 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt schalteten 1,24 Millionen Interessierte für die Backshow ein, sodass auch hier eine sehr gute Sehbeteiligung von 7,3 Prozent heraussprang. Mit 10,7 und 12,2 Prozent Zielgruppen-Marktanteil waren bereits die ersten beiden Folgen des Show-Rückkehrers in den Vorwochen ein voller Erfolg.Den höchsten Marktanteil am Sonntag in Sat.1 sicherte sich überraschenderweiseab 16 Uhr. Mit bereits 0,99 Millionen Zusehern aus allen Altersgruppen waren bärenstarke 8,5 Prozent Sehbeteiligung drin. In der klassischen Zielgruppe kletterten Dwayne “The Rock” Johnson und seine Abenteuer-Kumpanen mit 0,39 Millionen jungen Zuschauern zu ausgezeichneten 12,6 Prozent Marktanteil.