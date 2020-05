Banijay: Natali Schäfer-Buric wird Head of Human Ressources

Köpfe

Das Management-Team der Banijay Deutschland Gruppe vergrößert sich: Natali Schäfer-Buric übernimmt die Verantwortung für alle strategischen Personalthemen.

Die im August 2018 gegründete Banijay Deutschland Gruppe, die von Banijay International und Marcus Wolter aus der Taufe gehoben wurde, verstärkt ihr Management-Team: Wie das Unternehmen mitteilt, wird zum 1. Juni Natali Schäfer-Buric zum Head of Human Ressources. In dieser Position übernimmt sie die Verantwortung für alle strategischen Personalthemen in der Banijay Deutschland Gruppe.Die 37-Jährige berichtet als Head of Human Ressources direkt an CEO Marcus Wolter und übernimmt diese Aufgabe zusätzlich zu ihrer bereits bestehenden Funktion als Personalleiterin von Brainpool. Natali Schäfer Buric leitet das Personalmanagement bei Brainpool seit Juli 2019 und ist dort für die Mitarbeiterentwicklung, das Coaching von Führungskräften, die Entwicklung und Umsetzung von HR Prozessen und das Personalrecruiting zuständig.Davor war sie zehn Jahre als regionale Personalleiterin in der Modebranche bei ZARA und Esprit tätig. Zur Banijay-Gruppe gehören Banijay Productions Deutschland, Good Times Fernsehproduktion und Brainpool samt Tochterfirmen wie unter anderem Raab TV, Lucky Pics, MTS und BRAINPOOL Live Artist & Brand.