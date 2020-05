«Law & Order: Special Victims Unit»-Abend überzeugt bei Nitro

Quotennews

In der Zielgruppe kam «Law & Order: Special Victims Unit» gut bis großartig an. sixx holte derweil solide Zahlen mit «Charmed».

Donnerstagabend bei Nitro, Zeit füram laufenden Band: Ab 20.15 Uhr stand der Spartensender der Mediengruppe RTL ganz im Zeichen der Dick-Wolf-Produktion. Zur besten Sendezeit legte der Kanal mit guten 1,8 Prozent los, weiter ging es mit sehr guten 2,1 Prozent Marktanteil ab 20.55 Uhr. Die dritte Folge des Abends verbesserte sich um 0,1 Prozentpunkte, ab 22.25 Uhr standen bereits tolle 2,5 Prozent Marktanteil auf der Rechnung.Ab 23.10 Uhr erreichte «Law & Order: Special Victims Unit» gar famose 3,3 Prozent Marktanteil, ehe die letzte Episode des Abends 3,9 Prozent Marktanteil erreichte. Die Gesamtreichweite derweil lag zunächst bei 0,35 Millionen Krimifans – ab 20.15 Uhr ein maues Ergebnis für Nitro. In den Folgestunden schwankte man zwischen 0,54 und 0,20 Millionen Interessenten ab drei Jahren. Gemessen an der Sendezeit waren das gute bis sehr gute Ergebnisse.sixx dagegen holte ab 20.15 Uhr mit zwei Folgen0,19 und 0,21 Millionen Fernsehende an die Mattscheiben. Das glich soliden 0,7 Prozent Marktanteil bei allen. In der Zielgruppe wiederum wurden gute 1,3 und sehr gute 1,4 Prozent Marktanteil ermittelt.