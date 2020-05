8K-Material: WELT streamt hochhochauflösende Reportage

TV-News

Im klassischen Fernsehen läuft das Format in normalem HD.

Der Nachrichtensender WELT zeigt am kommenden Wochenende eine Reportage, die in der Auflösung 8K, also schärfer als Ultra HD, hergestellt wurde.wird über den YouTube-Kanal von WELT verfügbar gemacht. Gedreht wurde «Makerspace» von Timo Zorn (Regie) und Florian Friedrich (Kamera) auf einer digitalen RED Ranger 8K-Filmkamera in einer Auflösung von 35 Megapixeln. Fans gewaltiger Bilder brauchen für den vollen Genuss spezielle Fernseher, etwa den 8K-Bildschirm von Samsung.Verschiedene Versandhändler bieten solche Geräte aktuell für um die 8.000 Euro an. Wer die Reportage nicht ganz so scharf sehen will, wem also normales HD reicht, der kann an Pfingstsamstag den WELT-TV-Sender einschalten. Ab 8.25 Uhr erfolgt hier die Ausstrahlung.Der Makerspace ist eine öffentlich zugängliche Hightech-Werkstatt auf dem Gelände der Technischen Universität München. Ob Transferpresse, Säulenbohrmaschine oder 3D-Drucker - kreative Tüftler und Startup-Gründer finden hier das richtige Equipment und die fachkundige Unterstützung, um ihre Ideen zu verwirklichen und in der Praxis zu testen. Innovative Erfolgsgeschichten wie das Curfboard, der Handschuhscanner ProGlove oder die von einem studentischen Team entwickelten Prototypen des Hochgeschwindigkeitszuges Hyperloop nahmen hier ihren Anfang.