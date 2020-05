«The Mole»: Die Quoten-Achterbahn setzt sich fort

Quotennews

In der Zielgruppe fuhr die Sat.1-Show «The Mole» diese Woche einen neuen Negativrekord ein.

Das umworbene TV-Publikum sendet Sat.1 sehr uneinheitliche Signale: Nach einer Premiere, die sehr gute Quoten generierte, stürzteauf mäßige 6,7 Prozent Marktanteil, bevor sich das Format erholte und auf ein passables Quotenniveau kam. Diesen Mittwochabend wiederum wurde ein neuer Negativrekord beim jungen Publikum ermittelt: 0,52 Millionen Werberelevante brachten «The Mole» zu mäßigen 6,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. 1,01 Millionen Menschen waren insgesamt mit von der Partie.Die Sehbeteiligung belief sich somit auf ernüchternde 3,5 Prozent Marktanteil bei allen. Die dritte Ausgabe von «The Mole» brachte es vergangene Woche noch auf 0,91 Millionen Interessenten, darunter befanden sich 0,54 Millionen Umworbene. Das führte Sat.1 am 20. Mai 2020 zu mageren 3,3 Prozent Marktanteil bei allen und zu akzeptablen 7,1 Prozent Marktanteil in der für die Werbewirtschaft wichtigen Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen.Ab 22.15 Uhr holte diesen Mittwochabend dieunterdessen 0,62 Millionen Wissbegierige an die Mattscheiben. Darunter befanden sich 0,27 Millionen Werberelevante, was ernüchternden 4,2 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren entsprach. Insgesamt lief es mit 2,9 Prozent Marktanteil kaum besser.