Primetime-Check

Wie lief das Finale von «First Dates Hotel»? Punktete Das Erste mit «ARD Extra»?

Mit dem Spielfilmlockte das ZDF 6,02 Millionen Zuschauer an, wovon 0,71 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre waren. Die Marktanteile bewegten sich bei 18,8 Prozent bei allen sowie 7,8 Prozent bei den jungen Leuten. Mit demsank das Interesse auf 3,97 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei mittelmäßigen 13,5 Prozent., die um 22.15 Uhr auf Sendung ging, holte 2,12 Millionen und elf Prozent. Beim jungen Publikum stieg das Interesse von 7,3 auf 7,8 Prozent.erreichte 3,33 Millionen Zuschauer, um 20.45 Uhr wollten 2,85 Millionen Zuschauersehen. Die Marktanteile lagen bei 10,5 und 8,9 Prozent, beim jungen Publikum fuhr man 8,6 und 6,4 Prozent Marktanteil ein. Ab 21.30 Uhr versuchtegute Quoten zu holen, es waren 7,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen drin. Insgesamt schalteten 2,66 Millionen Zuschauer ein.verabschiedete sich vor 1,15 Millionen Zuschauern, mit 7,1 Prozent landete die Sendung auf Senderschnitt. Weniger erfolgreich lief, das nur auf 0,59 Millionen Zuschauer kam und in der Zielgruppe 5,9 Prozent Marktanteil generierte. RTLZWEI punktete am späten Abend mit, das 0,83 Millionen Zuschauer erreichte. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Menschen fuhr man sechs Prozent Marktanteil ein. Die neue Sendungschlug sich mit 0,48 Millionen Zuschauern und 3,7 Prozent nicht gut.Eine neue-Ausgabe machte die RTL_Zuschauer froh: 5,09 Millionen Menschen lockte Günther Jauchs Ratespaß an, der auf 16,2 Prozent Marktanteil (ab 3 und 14- bis 49-Jährige!) kam. Mit 1,46 Millionen Zuschauern wurde man Sieger bei den jungen Menschen, danach schnappte sichmit 1,02 Millionen Umworbenen den zweiten Platz. 15,4 Prozent Marktanteil fuhr das Magazin ein.Platz drei bei den Umworbenen ging an Sat.1 und. 0,79 Millionen Zuschauer reichten für 8,8 Prozent, die Gesamtreichweite lag bei 1,29 Millionen Zuschauer. Danach wiederholte die Fernsehstation noch, der Film landete bei 10,4 Prozent. Wiederholungen vonundbrachten Kabel Eins mittelmäßige 5,2 und 4,4 Prozent, insgesamt wurden 0,97 und 0,78 Millionen Zuschauer ermittelt.ProSieben setzte auf eine Stunde, doch das Format lockte nur 1,04 und 1,02 Millionen Zuschauer an. Bei den Umworbenen landete man mit 0,72 und 0,70 Millionen im Mittelfeld, die Marktanteile lagen allerdings nur bei mauen 8,1 und 7,7 Prozent. Mit drei-Wiederholungen bestätigte die rote Sieben das Bild: 1,00, 1,02 und 1,02 Millionen Zuschauer wurden ermittelt, die Marktanteile beliefen sich auf 7,4, 8,0 und 9,4 Prozent. Für ProSieben eher maue Werte, die Sender der zweiten Reihe würden sich über diese Werte allerdings freuen.