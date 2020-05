«Grill den Henssler» geht vor der Pause die Puste aus

Quotennews

Nach einem starken Start, war ein leichter Abwärtstrend bereits vergangene Woche zu erkennen. Zum Abschluss der neuen Folgen reichte es nur für durchschnittliche Zahlen. Dafür präsentierte sich «Ab ins Beet!» am Vorabend von VOX in bestechender Form.

Nach drei Folgen ging die verkürzte Frühjahresstaffel an diesem Sonntag bereits zu Ende. Nach guten 8,7 und 7,9 Prozent Marktanteil verabschiedete sichmit nur 6,8 Prozent Sehbeteiligung bei den 14- bis 49-Jährigen etwas schwächelnd in die Sommerpause. Zum Abschluss der drei Folgen musste sich die Show mit nur 1,34 Millionen Zuschauern zufrieden geben. Innerhalb von zwei Wochen verlor die elfte Staffel damit über eine Viertelmillion Zuseher. Der Abwärtstrend machte sich somit auch beim Gesamtpublikum bemerkbar, wo nach guten 5,4 und 4,9 Prozent nur noch durchschnittliche 4,4 Prozent drin waren. Mit starker Konkurrenz blieben «Grill den Henssler» an diesem Sonntag letztlich “nur” 0,61 Millionen klassisch Umworbene übrig.Wesentlich besser lief es fürim Anschluss. Das Magazin steigerte den Marktanteil in der klassischen Zielgruppe auf gute 10,3 Prozent und unterhielt ab 23.20 Uhr immerhin noch 0,46 Millionen werberelevante Zuschauer. Auch insgesamt waren zu später Stunde noch eine Million Zuschauer dabei, die die Sehbeteiligung auf ausgezeichnete 7,0 Prozent in die Höhe schnellen ließen.Bereits am Vorabend sorgtebei VOX für herrliche Zahlen. Die neue Folge mauserte sich zu tollen 11,9 Prozent Zielgruppen-Marktanteil, so gut lief es noch für keine Episode am Sonntag in diesem Jahr. Woche für Woche nehmen Reichweite und Marktanteil für die sowieso schon starke Vorabendsendung derzeit zu. Seit drei Wochen ist das Format bei einer zweistelligen Sehbeteiligung angelangt. Insgesamt waren an diesem Sonntag rekordverdächtige 2,22 Millionen Zuschauer dabei, die auch insgesamt für überragende 7,7 Prozent Marktanteil sorgten.