Primetime-Check

Wie lief der Mittwochabend für RTLZWEI? Und wie kam VOX mit seinen Hawaii-Privatdetektivgeschichten an?

Tagesmarktanteil der Vollprogramme Ab drei Jahren: 51,8%

14-49: 57,7%

Das ZDF setzte zu Primetime-Beginn auf. Der Dino-Blockbuster fesselte 4,77 Millionen Filmfans, darunter befanden sich 1,28 Millionen Jüngere. Das führte zu sehr guten 16,8 respektive grandiosen 16,7 Prozent Marktanteil. Ab 22.05 Uhr kam dasauf 13,9 und 11,2 Prozent, bevor ein13,2 und 10,7 Prozent erreichte.eröffnete die Primetime mit 4,00 Millionen Wissbegierigen, darunter befanden sich 0,73 Millionen 14- bis 49-Jährige. Das führte zu sehr guten 14,4 und starken 9,9 Prozent Marktanteil.folgte mit 3,33 Millionen Interessenten, darunter befanden sich 0,40 Millionen Jüngere. Bei allen wurden gute 11,7 Prozent ermittelt, bei den 14- bis 49-Jährigen kamen maue 5,2 Prozent zustande.kam ab 22.05 Uhr auf 10,1 und 5,4 Prozent Marktanteil, dieschlossen mit 9,7 und 7,1 Prozent an.ProSieben lockte mit1,36 Millionen Serienfans zu sich, bevornur noch 0,84 Millionen erreichte. Bei den Werberelevanten standen sehr gute 12,0 und magere 6,3 Prozent auf der Rechnung. Ab 22.10 Uhr holte eine Folgeeine Reichweite von 0,70 Millionen insgesamt und 5,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Kabel Eins setzte auf Stanley Kubricks, was 1,35 Millionen Menschen ansprach.schloss mit 1,18 Millionen an. Bei den Umworbenen wurden sehr tolle 7,5 und 7,8 Prozent eingefahren. VOX setzte auf drei Folgen, was 1,08, 1,09 und 0,77 Millionen Serienfans erreichte. Bei den Umworbenen wurden ernüchternde 4,4, 3,8 und 2,6 Prozent Marktanteil ermittelt.RTLZWEI kam mit zwei Folgenauf 0,91 und 0,94 Millionen Interessenten. Bei den Werberelevanten kamen mäßige 4,5 und gute 5,4 Prozent zustande. Sat.1 holte mit0,91 Millionen Menschen zu sich, ab 22.30 Uhr blieben 0,68 Millionen für diedran. Bei den Umworbenen wurden akzeptable 7,1 und schlappe 4,8 Prozent generiert. RTL fiel mitauf die Nase: 0,88 Millionen Neugierige schauten rein, bei den Jüngeren waren dürftige 7,1 Prozent drin.schloss mit 1,60 Millionen und guten 12,2 Prozent Marktanteil an.