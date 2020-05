Primetime-Check

Wie stark präsentierte sich das Halbfinale von «Let’s Dance»? Feierte «Professor T.» einen guten Einstand? Das alles und mehr im Primetime-Check…

Eine Woche vor dem Finale überstrahlteden Freitagabend. Sowohl bei Jung als auch bei Alt hatte die RTL-Show die besten Einschaltquoten vorzuweisen. So versammelten sich für die Tanzshow über den Abend hinweg 4,84 Millionen Menschen. In der klassischen Zielgruppe setzte sich das Halbfinale der Show mit 1,81 Millionen Zusehern und 22,1 Prozent Sehbeteiligung mit großem Abstand an die Spitze. Mit 16,8 Prozent waren Luca Hänni und Co sogar beim Gesamtpublikum deutlich gefragter als das Programm der Öffentlich-Rechtlichen.undhatten mit 13,9 sowie 13,1 Prozent das Nachsehen.Im ZDF schalteten für den finalen Staffelauftakt der Krimireihe «Professor T.» immerhin 4,45 Millionen Zuschauer ein.war im Anschluss mit 3,81 Millionen Zusehern und 11,9 Prozent nicht mehr so stark unterwegs. Erst daskam mit 3,65 Millionen Interessierten wieder auf solide 12,6 Prozent des Gesamtmarktes. Diekamen in direkter Konkurrenz ab 22 Uhr nur auf 2,22 Millionen Zuseher und 7,7 Prozent Marktanteil. Im Ersten stieg daszur Corona-Lage zuvor mit 4,03 Millionen Zuschauern und 12,8 Prozent Sehbeteiligung in die Primetime ein. Nach starken 8,7 Prozent Marktanteil für die Sondersendung kam «Zimmer mit Stall» beim jungen Publikum nur noch auf maue 4,9 Prozent. Insgesamt erwies sich die Reihe mit 4,21 Millionen Interessierten und 13,1 Prozent als solide.ProSieben leitete die geballte-Action des Wochenendes mit dem ersten Teil am Freitag ein. Der Blockbuster versammelte ab 20.15 Uhr 2,35 Millionen Zuschauer und wurde zum großen Hit. 7,6 Prozent Marktanteil insgesamt und 13,0 Prozent in der klassischen Zielgruppe machten die Unterföhringer glücklich. So musste sichmit ebenfalls guten 11,2 Prozent etwas dahinter einordnen. Statt 1,10 Millionen bei ProSieben kam die Sat.1-Show “nur” auf 0,96 Millionen 14- bis 49-Jährige.blieb im Anschluss mit 7,0 Prozent und 0,56 Millionen jungen Zuschauern blass.RTLZWEI setzte zur besten Sendezeit auf. Der Actionfilm behauptete sich mit soliden 5,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt schalteten 0,76 Millionen Zuschauer ein, davon 0,45 Millionen klassisch Umworbene. Bei VOX durfte wie üblichin Dauerschleife ran, kam aber nicht über maue 5,1 Prozent Sehbeteiligung hinaus. Nach einer mageren Startreichweite von 0,23 Millionen Werberelevanten waren in der Folge erst am späten Abend 0,42 Zuseher dabei. So fielen die Marktanteile zu Beginn mit 2,7 und 2,8 Prozent noch sehr bescheiden aus. Bei Kabel Eins reichte es fürnur für magere 3,0 , 3,9 und 3,4 Prozent Zielgruppen-Marktanteil. Die US-Serie musste sich mit Reichweiten zwischen 0,25 und 0,34 Millionen Zuschauern zufrieden geben.