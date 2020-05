«9-1-1»: Staffelfinale knackt Sieben-Millionen-Marke und siegt in der Zielgruppe

US-Quoten

Beim werberelevanten Publikum musste sich «The Voice» noch deutlicher hinten anstellen als in den vergangenen beiden Wochen und bekam zusätzlich Konkurrenz von einem Primetime-Special von «The Price is Right».

Das Ende der dritten Staffel vonhatte es in sich und lockte noch einmal etliche Zuschauer an. Zum ersten Mal seit dem 13. April schalteten wieder über sieben Millionen Zuschauer ein. Insgesamt 7,08 Millionen Fans ließen sich das Staffelfinale nicht entgehen. Nachdem «9-1-1» NBCsbereits seit über zwei Wochen den Rang am Montagabend in der klassischen Zielgruppe abgelaufen hat, wurde es dieses Mal noch deutlicher. Denn das Medical-Drama verbesserte sich in Folge 18 noch einmal auf bärenstarke 1,3 Prozent bei den 18- bis 49-Jährigen. «The Voice» hatte mit 1,0 Prozent wie vor acht Tagen klar das Nachsehen, aber mit 7,23 Millionen Zuschauern weiter die höchste Gesamtreichweite. «9-1-1» verabschiedete sich ähnlich stark wie noch mit Staffel zwei vor einem Jahr und gewann insgesamt sogar gut eine halbe Million Zuseher dazu. Im Anschluss durfte das Spin-Offim Re-Run bei FOX ran und sorgte noch für durchschnittliche 0,5 Prozent bei den Werberelevanten und 3,39 Millionen Zuschauer.Ab 22 Uhr übernahm bei NBC für «The Voice»und machte mit 0,7 Prozent Rating bei den Umworbenen und 3,68 Millionen Zusehern einen guten Job - keine Sendung war am späten Abend gefragter. Zu Beginn der Primetime bekam «The Voice» zusätzliche Konkurrenz von. Die Primetime-Variante der beliebten Gameshow brachte es mit RuPaul zu Gast («RuPauls Drag Race») auf beachtliche 6,01 Millionen Zuseher und 0,9 Prozent bei den 18- bis 49-Jährigen. Wiederholungen von(4,18 Millionen) sowie von(3,54 Millionen) und(3,97 Millionen) waren im Anschluss nicht mehr so sehr gefragt. Nach soliden 0,6 Prozent stürzte das Zielgruppen-Rating ab 21.30 Uhr auf maue 0,4 Prozent ab.ABCs neue Formateundmachten mal wieder eine durchwachsene Figur und kamen nicht über 2,89 bzw. 2,36 Millionen Zuschauer hinaus. Beim werberelevanten Publikum wurden akzeptable 0,6 und später 0,5 Prozent eingefahren. The CW generierte mit0,2 Prozent bei den Jungen und lockte 1,07 Millionen Zuseher an. Nach einem Re-Run der Sendung blieben nur noch 0,70 Millionen Interessierte fürdran, das sich mit 0,1 Prozent Zielgruppen-Rating begnügen musste.