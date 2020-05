Bild Live startet noch im Mai weitere Formate

EXKLUSIV TV-News

Unter anderem wird Aaron Troschke für den neuen Anbieter vor der Kamera stehen.

Die TV-Abteilung der Bild, Bild Live, hat für den Mai neue Formate angekündigt. Zuletzt starteten bei dem Anbieter schon Produktionen wie «Reif ist live» (nach eigenen Angaben mit 276.000 Views in der Spitze, teils aber auch unter 100.000) und ein Frauentalk namens «Jetzt reden vier». Schon länger auf Sendung sind bei Bild Live politische Diskussionen wie «Die richtigen Fragen» mit Top-Politikern. Für den Mai hat die zum Springer-Konzern gehörende Redaktion nun zwei neue Produktionen angekündigt. Für beide wurde kein exaktes Startdatum kommuniziert.Mit wöchentlich neuen Ausgaben soll das 45 Minuten langemit YouTuber Aaron Troschke eine Heimat beim Bewegtbildangebot der Zeitung mit vier Buchstaben finden. Troschke soll darin humorvoll über aktuelle Schlagzeilen sprechen und bekannte Influencer in seiner Show begrüßen. Pam Reif oder Caro Daur sollen bei ihm zu Gast sein.Eine Celebrity-Hinter-den-Kulissen-Show sollwerden, präsentiert von Moderatorin Nathalie Koch. Sie will darin hinter die Kulissen des Promi-Lebens blicken. Einmal wöchentlich soll die Sendung rund 15 bis 20 Minuten lang sein.