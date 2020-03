Hey Aaron!!!  schlagfertiges Multitalent mit umstrittenem Humor

YouTuber

Trotz seiner teils stark kritisierten Videos hat Aaron Troschke eine große Fangemeinschaft aufgebaut und ist neben YouTube auch im deutschen Fernsehen nicht unbekannt.

Hey Aaron!!! seit 2013 auf YouTube

1,15 Millionen Abonnenten (Kanal: Hey Aaron!!!)

282 Millionen Aufrufe (YouTube)

204.000 Abonnenten (Plattform: Instagram)

Stand: 05.03.2020

Hey Aaron!!! ist der YouTube-Kanalname von Aaron Troschke, der auch durch seine Tätigkeit als Moderator und Reporter viel Aufmerksamkeit erlangte. Er ist vor allem für seine Idiotentests, Messe-Videos und Promi-Interviews bekannt, bei denen er sich gerne über andere Personen lustig macht. Erstmals im Fernsehen war er 2012 zu sehen, als er als Kandidat bei «Wer wird Millionär» antrat und 125.000 Euro gewann. Er plauderte sich mit Günter Jauch durch ganze drei Folgen und hält somit den Rekord mit der längsten Zeit auf dem Ratestuhl.Daraufhin war er Gast in verschiedenen Talkshows wie beispielsweise «stern TV» oder «Markus Lanz» und kam als Backstage-Reporter bei «Das Supertalent» zum Einsatz. Sogar die Chance auf eine Moderatorenausbildung bei Frank Elstner bekam Troschke, die er dann allerdings zu Gunsten seiner YouTube-Karriere abbrach. Auch eine eigene Radiosendung „Aaron backt und schnackt“ moderierte er 2013 beim Berliner Sender 105‘5 Spreeradio. 2014 wurde der YouTuber Sieger in der zweiten Staffel der Sat.1-Reality-Show «Promi Big Brother» und gewann so 100.000 Euro. Ein Jahr später übernahm er dann die Moderation der Webshow von «Promi Big Brother», ebenso wie der RTLZWEI-Sendung «Dein Krempel oder ich!» von 2017 bis 2018 und der Quiz-Show «QuizHero» seit Mitte 2018.Troschke ist außerdem Mitgründer der Firma ReachHero, Deutschlands größtem Online-Marktplatz für Influencer-Kampagnen. Ein weiterer Meilenstein war die Veröffentlichung seines Buchs „Glück gehabt!!!: Meine vielen Leben – von der Tankstellenaushilfe zum Kioskbesitzer, vom Fernsehkandidaten zum YouTube-Phänomen“ am 10. August 2017 bei riva. Denn vor seinem Durchbruch absolvierte der inzwischen 30-Jährige nach einer abgebrochenen Ausbildung zum Masseur eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann bei Shell und im Anschluss bei einem Herrenausstatter, bevor er einen eigenen Backshop in Berlin betrieb.Seine freche, humorvolle und schlagfertige Art hat Wiedererkennungswert und fasziniert viele Fans. Troschke nimmt kein Blatt vor den Mund und fragt einfache Besucher ebenso wie berühmte YouTube-Stars auf Messen wie der Gamescom, GLOW oder Venus genau das, was ihm gerade auf der Zunge liegt. Dabei bleibt es nicht aus, dass er sich über den ein oder anderen lustig macht oder in ein schlechtes Licht rückt. So sehr diese etwas andere Art von Interview die über eine Million Abonnenten seines YouTube-Kanals auch begeistert, bleibt natürlich ebenso die Kritik nicht aus. Viele werfen dem YouTuber vor, dass seine Kommentare sexistisch, diskriminierend sowie herabwürdigend seien. Darüber hinaus sei es niveaulos, Personen im Internet so bloßzustellen. Doch bei einem Großteil kommt seine Art gut an und er erzielt mit derartigen Videos mehrere Millionen Klicks.