Wow: «Köln 50667» und «Berlin  Tag & Nacht» holen Jahresbestwert

Quotennews

Zudem holte die Quizsendung «Gefragt – gejagt» am Vorabend tolle Gesamtquoten für Das Erste.

Das ist ein Wochenstart, wie ihn sich filmpool und RTLZWEI garantiert wünschen: Am Montagvorabend holten sich zwei Dauerrenner ihre besten Zielgruppenmarktanteile des bisherigen Jahres. Los ging es um 18.10 Uhr mit: 0,47 Millionen Umworbene peitschten die Geschichten aus der Domstadt zu sehr starken 8,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Beim Gesamtpublikum waren wiederum 0,60 Millionen und akzeptable 2,8 Prozent Marktanteil drin.Ab 19.05 Uhr schlossmit 0,61 Millionen Werberelevanten an. Das glich 8,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Soapfans. Das Gesamtpublikum bescherte der filmpool-Produktion unterdessen 2,9 Prozent Marktanteil und eine Reichweite in der Höhe von 0,84 Millionen.Im Ersten brachte eshingegen auf 2,78 Millionen Ratefüchse, was ab 18 Uhr tollen 14,5 Prozent Marktanteil entsprach. 0,31 Millionen 14- bis 49-Jährige führten indes zu akzeptablen 6,4 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren. Dasschloss mit 11,4 respektive 5,7 Prozent an.