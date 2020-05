«Nachtschicht» feiert sehr erfolgreiche Rückkehr

Quotennews

Der neuste Teil der «Nachtschicht»-Reihe sicherte sich den Tagessieg beim Gesamtpublikum.

Siehe auch ... ... unsere Kritik zum Film

Nach rund 1,5 Jahren Pause meldete sich am Montagabendim ZDF zurück – und das mit großem Erfolg: Die Krimireihe mit Armin Rohde erreichte ab 20.15 Uhr 6,96 Millionen Menschen, was starke 20,4 Prozent sowie den Tagessieg bedeutete. 0,76 Millionen 14- bis 49-Jährige brachten dem Mainzer Sender derweil sehr tolle 8,1 Prozent Marktanteil ein.Zum Vergleich: Im November 2018 kam der 15. Teil der «Nachtschicht»-Filmreihe auf 6,18 Krimifans, darunter befanden sich 0,82 Millionen 14- bis 49-Jährige. Das mündete in sehr tolle 19,5 Prozent Marktanteil bei allen sowie in tolle 8,2 Prozent beim jungen ZDF-Publikum. Im Februar 2017 holte Teil 14 noch 16,9 Prozent insgesamt, aber 11,5 Prozent bei den Jüngeren.Ab 22.15 Uhr erreichtediesen Montagabend noch 0,44 Millionen Filmfans im Alter von 14 bis 49 Jahren. Das führte zu sehr guten 7,2 Prozent Marktanteil. 2,22 Millionen Interessenten ab drei Jahren führten indes alles in allem zu mäßigen 10,6 Prozent beim Gesamtpublikum.