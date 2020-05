Grusel-Clown «ES» punktet bei ProSieben

Quotennews

Die Neuverfilmung von Stephen Kings «ES» feierte am Freitag Free-TV-Premiere bei ProSieben – und wurde damit um 20.15 Uhr stärkster Verfolger von «Let’s Dance».

ProSieben hat den 1. Maifeiertag für die Free-TV-Premiere vonauserkoren und hat damit einen Nerv getroffen, nur «Let’s Dance» war in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erfolgreicher zur besten Sendezeit.Tolle 12,4 Prozent Marktanteil erreichte der Grusel-Clown von Stephen King, 1,23 Millionen Jüngere schauten zu. Insgesamt lag die Sehbeteiligung für die Neuverfilmung aus dem Jahr 2017 bei 1,94 Millionen, womit 5,7 Prozent Marktanteil bei Allen einhergingen. Direkt im Anschluss ging es mit King-Stoff weiter:(auch hiervon wurde das Remake gezeigt) verbuchte ebenso gute 11,4 Prozent Marktanteil, die absolute Reichweite ging aber auf 1,21 Millionen zurück. Auch fürlief es angesichts von 9,2 Prozent Marktanteil noch rund.In der Daytime musste sich ProSieben größtenteils mit einstelligen Werten zufriedengeben,zum Beispiel erzielte mit der Wiederholung des Finales lediglich 6,7 Prozent am Vormittag.undschwankten zwischen 5,3 und 8,2 Prozent. Erst mitging es auf bis zu 12,3 Prozent hoch, ehe der Vorabend abgesehen von der «Newstime» wieder unter der Marke von zehn Prozent verharrte.ProSieben war nicht der einzigste Sender, bei dem Filme am 1. Mai gezogen haben: Bei RTLZWEI holtezunächst um 20.15 Uhr 7,0 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen,danach 7,2 Prozent. Kabel Eins überzeugte in der Primetime mit(5,3 Prozent) und(6,4 Prozent).