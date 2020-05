Preisgekrönter Oscarfilm gegen Kult-Piraten

Film-Check

Blockbuster-Battle: Kommt die Free-TV-Premiere von «Shape of Water» gegen Jack Sparrows erstes Abenteuer an und lässt auch «Iluminati» hinter sich?

«Shape of Water - Das Flüstern des Wassers», ProSieben, 20.15 Uhr

«Illuminati», RTLZWEI, 20.15 Uhr

So werten wir Quotenmeter.de verzichtet seit jeher auf eine konkrete Vergabe von Punkten in seinen Kino-Kritiken. Für unsere Bewertungsskala nehmen wir deshalb drei internationale Anlaufstellen für eine inhaltliche Bewertung und messen über unsere Seite Quotenmeter vor allem das generelle Interesse an dem Film. Die Quotenmeter-Bewertung von 0 bis 10 Punkten richtet sich daher nach den aktuellen Aufrufzahlen der Quotenmeter-Kino-Kritik.

«Fluch der Karibik», Sat.1, 20.15 Uhr

Preisgekrönte Fantasy-Romanze von Guillermo del Toro mit Sally Hawkins in der Hauptrolle: Die stumme Elisa arbeitet in den 1960er Jahren als Putzkraft in einem Labor der US-Regierung, in dem geheime Experimente durchgeführt werden. Als sie und ihre Kollegin Zelda eine mysteriöse Kreatur in einem Wassertank entdecken, ändert sich ihr Leben schlagartig. Sie verliebt sich Hals über Kopf in den Amphibienmann, und da auch er ihre Gefühle erwidert, beschließt sie, ihn zu befreien. Hier geht´s zu unserer Kino-Kritik. Der Symbolforscher Professor Robert Langdon entdeckt Hinweise, dass die Geheimorganisation der Illuminaten wieder auferstanden ist. Der uralte konspirative Geheimbund ist der zutiefst verhasste Erzfeind der katholischen Kirche und droht damit, den gesamten Vatikanstaat zu vernichten. Langdon findet heraus, dass eine unaufhaltbare Illuminati-Zeitbombe tickt, die noch am gleichen Tag zu explodieren droht. Er fliegt unverzüglich nach Rom. Statt einer (nichtvorhandenen) Kino-Kritik gibt’s stattdessen den Filmcheck aus den vergangenen Jahren. Schon als Kind hat Gouverneurstochter Elizabeth dem Waisenjungen Will Turner das Leben gerettet - als sie ihm ein Medaillon abnahm, das ihn sonst als Piraten entlarvt hätte. Jahre später haben sich die beiden ineinander verliebt, aber dann taucht der grausame Pirat Barbossa auf und entführt die hübsche Elizabeth. Nur mit dem schlitzohrigen Freibeuter Jack Sparrow an seiner Seite nimmt Will die Verfolgung auf und erkennt, dass er es nicht mit normalen Piraten zu tun hat ...Mit seinem ersten Abenteuer hat sich Johnny Depp als Captain Jack Sparrow in die Herzen unzähliger Kinozuschauer gespielt. Seine gewitzte Performance inhat dabei so überzeugt, dass allein auf dieser Darbietung und diesem Charakter ein ganzes Franchise aufgebaut wurde, das inzwischen schon fünf Blockbuster zählt. Ohne den wahnsinnigen Erfolg von Teil eins wäre es nie soweit gekommen. Unter Fans ist unumstritten, dass das Ursprungsabenteuer von Jack Sparrow von allen am meisten Charm versprüht. Deshalb ist der Film von 2003 unsere Empfehlung am Sonntagabend und immer wieder schönes Popcornkino für einen gemütlichen Fernsehabend.