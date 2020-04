«Achtung Abzocke»: Kabel Eins schickt Peter Giesel wieder los

TV-News

Der Betrugsexperte Peter Giesel ist für den Privatsender ab Ende Mai wieder im Einsatz.

Ab Ende Mai zeigt Kabel Eins neue Ausgaben seines Formats, in denen sich Betrugsexperte Peter Giesel mit Fällen befasst, in denen man es mit Preistransparenz, Aufrichtigkeit und Professionalität nicht so genau genommen hat. Die neuen Folgen sind ab dem 28. Mai 2020 auf dem Privatsender zu sehen.In seiner neuen Mission prüft Betrugsexperte Peter Giesel, wie ehrlich deutsche Dienstleister sind. In der ersten Folge geht Giesel einem Zuschauertipp nach: Er berichtete, dass er für die Bekämpfung von Ameisen in seinem Haus über 2.000 Euro zahlen musste. Peter Giesel übernimmt den Fall und testet im Zuge dessen auch weitere Kammerjäger, um herauszufinden, mit welchen Tricks in dieser Branche gearbeitet wird.Am Sonntag, den 7. Juni 2020 startet bei Kabel Eins zudem die neue Staffel. Laut Senderangaben sind unter anderem neue Geschichten vom "kultigen Rocker-Babe Jule", "der spritzigen Alpen-Prinzessin Julia" sowie der "erfahrenen Diesel-Diva Petra" zu erwarten. Die Dokusoap kehrt auf dem 20.15-Uhr-Slot zurück.