Mario Lopez sucht die nächste Latin-Boyband

US-Fernsehen

Der ehemalige Moderator von «Extra» ist seit knapp einem dreiviertel Jahr bei NBCUniversal unter Vertrag.

Der Moderator von «Access Hollywood» ist an Bord, um die neue Show «Menudo» zu produzieren, eine einstündige Castingshow, die von Universal Television Alternative Studio entwickelt wird. Mario Lopez, der auch als Schauspieler bekannt ist, wird eine neue Boyband suchen. Derzeit ist noch kein Sender an dem Projekt interessiert.Die Sendung ist benannt nach der Band Menudo, die zwischen 1977 und 2009 35 Alben veröffentlichte. Der Erfolg von Menudo wurde unter anderem in zwei Spielfilmen und einer Fernsehserie verarbeitet. In ihrer Hochzeit gab es sogar Sammelkarten und ein Brettspiel von ihnen.Lopez produziert mit der Firma Via Mar Productions das Format, zu den weiteren Produzenten gehören Audrey Morrissey, Jason Belt, Mark Schulman, Patrick Hughes, Paul Vasquez und Harvey Russell. Lopez, der früher «Extra» moderierte, wechselte im vergangenen Juli zu NBCUniversal um Fernsehprojekte für die Comcast-Unternehmen zu entwickeln.