Über 1000 Bildungsfilme: Amazon will Schullücke schließen

Vermischtes

Ab sofort bietet Amazon Prime Video über 1000 kurze, prägnante Lehrfilme zum Abruf und Download an.

Die Debatte rund um Schulschließungen respektive Schulwiedereröffnungen beschäftigt derzeit Millionen von Eltern und Schulkindern sowie den Politbetrieb in allen deutschen Bundesländern. Im Fahrwasser dessen erweitert nun der Streamingdienst Amazon Prime Video sein Portfolio über 1000 Filme, die sich an den Lehrinhalten an deutschen Schulen orientieren. Abgedeckt werden Fächer von Biologie, Geografie, Mathematik, Physik und Chemie, bis hin zu Deutsch, Digitalkunde, Technik, Gesellschaft, Musik, Einfachem Deutsch, Gehörlosem Lernen, Englisch und sogar Sport.Die Bildungsfilme dauern jeweils zwei bis zwölf Minuten. Innerhalb der Fächerkategorien werden monothematische Episoden angeboten, die unterschiedliche Lehrplanthemen aus den jeweiligen Schulfächern abdecken. Abgedeckt werden Stoffe von Grundschulniveau bis zum Abitur und den Zweigen der Berufsschulen.Dieses Angebot entsteht in Zusammenarbeit zwischen Amazon und Studio Hamburg Enterprises, enthalten sind Schulfilme des Medienvertriebs Filmsortiment und der Produktionsfirma JPP Medien. Die Schulfilme lassen sich laut Amazon-Angaben auch downloaden und offline auf mobilen Endgeräten ohne zusätzliche Kosten ansehen.