«Deutscher»: Neue ZDFneo-Serie lässt sich von «The Masked Singer» nicht zerfleischen

Quotennews

Nicht nur «Deutscher» fand am Dienstagabend Anklang: Nitro begeisterte viele Filmfans mit einem weiteren James-Bond-Film für sich.

Cast & Crew Vor der Kamera:

Milena Dreißig als Ulrike Pielcke

Thorsten Merten als Frank Pielcke

Johannes Geller als Marvin Pielcke

Meike Droste als Eva Schneider

Felix Knopp als Christoph Schneider

Paul Sundheim als David Schneider

Lara Aylin Winkler als Cansu Oktay



Hinter der Kamera:

Produktion: Bantry Bay Productions und ZDF - Das kleine Fernsehspiel

Drehbuch: Stefan Rogall

Regie: Simon Ostermann und Sophie Linnenbaum

Kamera: Tom Holzhauser und Claire Jahn

Produzenten: Lasse Scharpen und Gerda Müller

Zwei Häuser, zwei scheinbar sehr ähnliche Familien, vollkommen unterschiedliche Wertesysteme und riesiger Zündstoff: Die neue Seriemalt sich aus, was passiert, sollten Rechtsextreme wieder an die Macht gelangen, und wie ideologisch äußerst unterschiedlich tickende Mittelstandsfamilien darauf reagieren würden. Die Serie birgt viel Diskussionspotential , und obwohl sie gegen das Finale von «The Masked Singer» startete, konnte sie mit ihrem Konzept bereits einige Menschen zum öffentlich-rechtlichen Digitalsender ZDFneo locken. Ab 20.15 Uhr kam eine Doppelfolge auf 0,72 Millionen Neugierige ab drei Jahren.Damit wurde bei beiden Episoden eine Sehbeteiligung in der Höhe von 2,1 Prozent generiert – das ist generell schon kein schlechtes Ergebnis für ZDFneo, und angesichts der immensen Konkurrenz an diesem Dienstagabend ist es sogar ein löbliches. Der größte ZDFneo-Erfolg des Tages war aber. Horst Lichter und Co. lockten ab 19.20 Uhr 1,13 Millionen Fernsehende zu ZDFneo. Das entsprach einer Sehbeteiligung von 3,7 Prozent.Auch Nitro ließ sich vom «The Masked Singer»-Finale nicht einschüchtern:erreichte ab 20.15 Uhr 1,26 Millionen Filmfans, darunter befanden sich 0,29 Millionen Umworbene. Somit generierte der Sender aus der RTL-Senderfamilie beeindruckende 3,7 Prozent Marktanteil insgesamt sowie sehr starke 2,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.