Netflix setzt Idris Elba vor die Tür

US-Fernsehen

Seine neue Netflix-Show wird nach nur einer Staffel beendet.

Der US-Streamingdienst Netflix hat die Produktion «Turn Up Charlie» nach nur einer Staffel beendet. Die Sitcom mit Idris Elba in der Hauptrolle, die eine Art Nanny für die beste Freund der Tochter wurde, wird nicht verlängert. Netflix ließ sich lange Zeit für die Entscheidung, denn die erste und einzige Staffel wurde schon im März 2019 veröffentlicht.Die Hauptrollen neben Elba übernahmen Piper Perabo, JJ Feild und Frankie Hervey. Zum Ensemble gesellten sich Angela Griffin, Guz Khan, Jocelyn Jee Esien, Jade Anouka, und Rina Sawayama. Dazu kamen Cameron King, Emily Carey und Dustin Demri-Burns. Die Produktion wurde von Brown Eyed Boy Productions und Green Door Pictures umgesetzt. Regie führten Tristram Shapeero und Matt Lipsey.„«Turn Up Charlie» wird nicht für eine zweite Staffel zurückkehren“, teilte Netflix mit. „Wir sind besonders dankbar dem Star- und Produzenten Idris Elba, der seine Leidenschaft für das DJing in eine witzige, herzerwärmende Comedy-Serie verwandelt hat.“