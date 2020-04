«PussyTerror TV» endet: Kebekus geht zur btf

TV-News

Schon im Mai geht der «PussyTerror TV»-Nachfolger an den Start. Produziert wird er von der Schmiede, die unter anderem «Neo Magazin Royale» verantwortet.

Carolin Kebekus bleibt dem Ersten erhalten – aber hinter den Kulissen ändert sich so manches: Ihr Brainpool-Formatist beendet und wird durch eine neue Personality-Show rund um die musikalische Moderatorin und Komikerin ersetzt. Der Titel des neuen Formats lautet ganz schlicht. Die Comedyshow startet am Donnerstag, den 21. Mai 2020, und wird ab 23.30 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Sieben weitere reguläre Ausgaben und ein Best-of-Folgen im wöchentlichen Abstand. Federführender Sender ist erneut der WDR.Als Produktionsfirmen fungieren die Unterhaltungsflotte TV GmbH sowie die bildundtonfabrik. Die TV-Schmiede aus Köln-Ehrenfeld, die unter anderem das «Neo Magazin Royale» verantwortet und im Ersten mit «Kroymann» präsent ist, hat bereits eine Vergangenheit mit Carolin Kebekus: Die btf produzierte die WDR-Comedyshow «Kebekus!» , die mit ihrem Kirchen-Rap die Staatsanwaltschaft auf den Plan rief . Laut WDR-Intendant Tom Buhrow wird auch die neue Zusammenarbeit zwischen dem WDR, der btf und Kebekus "viel Gesprächsstoff bieten". Weiter sagt er: "Wir wollen unserem Publikum ein Stück Unbeschwertheit nach Hause bringen und so für etwas Ablenkung im anstrengenden Corona-Alltag sorgen."Karin Kuhn, WDR-Unterhaltungschefin, kommentiert wiederum: "Carolin Kebekus ist eine Ausnahmekünstlerin! Sie bleibt sich immer treu und setzt die Themen, die ihr wichtig sind. Couragiert zeigt sie auf diese Weise gesellschaftliche Verantwortung und trifft genau den richtigen Nerv. Wir freuen uns sehr, mit ihr und der bildundtonfabrik ihre neue Show an den Start zu bringen. Gerade in diesen Zeiten ist gute Unterhaltung unverzichtbar!"