Hallervorden glänzt in der Wiederholung

Quotennews

Die ZDF-Komödie «Mein Freund, das Ekel» generierte als Wiederholung tolle bis sehr starke Zahlen.

Cast & Crew Vor der Kamera:

Dieter Hallervorden ist Olaf Hintz

Alwara Höfels ist Trixie Kuntze

Julius Gabriel Göze ist Murat

Lior Kudrjawizki ist Sean

Latisha Kohrs ist Afia



Hinter der Kamera:

Regie: Marco Petry

Drehbuch: Marco Petry

Kamera: Gerhard Schirlo

Schnitt: Renata Salazar Ivancan

Musik: Paul Eisenach



Nachdem Dieter Hallervorden bei «The Masked Singer» enttarnt wurde, wies der Darsteller des glitzernden Showchamäleons während der «red.»-Begleitsendung neckisch daraufhin, dass zu solchen Auftritten ja immer Werbung dazugehört und im ZDF bald sein Filmlaufen würde. Der Hinweis scheint etwas gebracht zu haben: Ab 20.35 Uhr kam eine Wiederholung der Komödie auf 5,85 Millionen Filmfans, darunter befanden sich 1,00 Millionen 14- bis 49-Jährige. Somit waren dem ZDF tolle 17,9 Prozent Marktanteil insgesamt sicher und großartige 10,3 Prozent bei den Jüngeren.Die Erstausstrahlung von «Mein Freund, das Ekel» kam am 9. Mai 2019 noch auf 7,86 Millionen Fernsehende und somit auf bärenstarke 25,5 Prozent Marktanteil insgesamt. Der unter anderem auch bei uns positiv besprochene Film holte damals 1,21 Millionen 14- bis 49-Jährige zum ZDF, das resultierte in sehr famose 12,8 Prozent Marktanteil in der jungen Altersgruppe.Den Tagessieg fuhr aber Das Erste ein: Ab 20.15 Uhr schauten sich 6,19 Millionen Menschenan, das bedeutete 19,9 Prozent Marktanteil. Danach fesselte der6,06 Millionen Krimifans an die Mattscheiben. 18,5 Prozent Marktanteil standen daher auf der Uhr. Bei den Jüngeren waren überaus starke 11,8 und passable 6,0 Prozent Marktanteil drin.