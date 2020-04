Mit einer dämonischen Natalie Dormer: «Penny Dreadful»-Ableger startet im Juni

TV-News

Die Horrorserie «Penny Dreadful: City of Angels» spielt im Jahr 1938 und zeigt Daniel Zovatto und Nathan Lane auf Mördersuche.

Die Produktionsfirmen hinter der Serie Desert Wolf Productions

Neal Street Productions

Vier Jahre nach dem Ende der Horrorserie «Penny Dreadful» mit Timothy Dalton, Eva Green und Billie Piper nimmt der Ableger des im viktorianischen London spielenden Formats seinen Anfang: Wie Sky mitteilt, wird der Pay-TV-Anbieterab Juni als Deutschlandpremiere auswerten. Zu sehen gibt es das Spin-off ab dem 8. Juni 2020 immer montags auf Sky Atlantic HD . Die Ausstrahlung erfolgt ab 21.20 Uhr.Der US-Sender Showtime beginnt in wenigen Tagen mit seiner Ausstrahlung der sechsteiligen ersten Staffel, die ihr Publikum ins Los Angeles des Jahres 1938 führt. Serienschöpfer John Logan («Gladiator») setzt in «Penny Dreadful: City of Angels» auf einen intensiven Einfluss mexikanischer Folklore und möchte zudem die sozialen Anspannungen des Amerikas vor dem Beginn des Zweiten Weltkrieges ausloten. Im Mittelpunkt der Geschichte stehen zwei Cops (Nathan Lane und Daniel Zovatto), eine verführerische Dämonin, die ihre Gestalt wandeln kann (Natalie Dormer), und eine Radio-Predigerin («Red State»- und «Argo»-Nebendarstellerin Kerry Bishé).«Penny Dreadful»-Veteran Rory Kinnear kehrt in einer neuen Rolle zurück, außerdem spielen Thomas Kretschmann, «Mad Men»-Mime Michael Gladis, «Knock Knock»-Darstellerin Lorenza Izzo, «Coyote Ugly»-Hauptdarstellerin Piper Perabo und Gregory Pecks Enkel Ethan mit. Michael Aguilar, Sam Mendes und Pippa Harris agieren als Executive Producer, die Dreharbeiten fanden im Sommer und Herbst 2019 statt.