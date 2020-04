«Die Tribute von Panem»: Lionsgate gibt grünes Licht für ein Prequel

Kino-News

Für die Regie wurde Francis Lawrence verpflichtet, der Regisseur hinter den «Die Tribute von Panem»-Filmen zwei bis vier.

Lange wurde es gemunkelt, nun nimmt es konkrete Formen an: Lionsgate möchte zurück nach Panem. Das Studio, das mit der Verfilmung der-Saga riesige Erfolge feierte, arbeitet laut 'Deadline Hollywood' nun an einem Prequel zur dystopischen Jugendbuchverfilmung. Als Vorlage dient der kommende, neue Roman der «Panem»-Schöpferin Suzanne Collins,. Behandelt wird jedoch nicht der Ursprung der jährlichen Hungerspiele, bei denen Jugendliche aus sämtlichen Distrikten Panems um Leben und Tod kämpfen. Stattdessen dreht sich der Stoff um einen jugendlichen Coriolanus Snow, der später Panems Präsident werden sollte, und um die ereignisreichen zehnten Hungerspiele.Als Regisseur ist Francis Lawrence verpflichtet, der schon den zweiten, dritten und vierten Teil der «Die Tribute von Panem»-Filmreihe inszenierte sowie die Zirkusromanze «Wasser für die Elefanten» und den Jennifer-Lawrence-Spionagethriller «Red Sparrow». Als Produzenten kehren Nina Jacobson und Brad Simpson zurück, die ebenfalls schon «Panem»-Erfahrung haben.Suzanne Collins soll ihren Roman selber nehmen und in ein Film-Treatment zwängen. Daraufhin liegt es an Oscar-Gewinner Michael Arndt («Little Miss Sunshine»), aus diesem Treatment ein Drehbuch zu formen. Unter einem Pseudonym wirkte er schon am Skript zu «Die Tribute von Panem – Catching Fire» mit.