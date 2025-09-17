Red Bull Studios entwickelt Doku zur Frauenfußball-WM 2023

Kino-News

«Reggae Girlz» ist eine Produktion von Red Bull und IPR.VC. Oscar-Preisträgerin Obaid-Chinoy wirkt bei dem Projekt mit.

Red Bull Studios baut seine Sport-Dokumentationssparte weiter aus und produziert im Rahmen einer mehrjährigen Finanzierungskooperation mit IPR.VC mehrere hochwertige Projekte. Eines davon ist, ein Dokumentarfilm über die jamaikanische Frauenfußball-Nationalmannschaft bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023. Das Werk entsteht unter der Regie der zweifachen Oscar-Preisträgerin Sharmeen Obaid-Chinoy («Saving Face») und Trish Dalton.«Reggae Girlz» begleitet das Team, das mit mutigen Auftritten gegen Fußballmächte wie Frankreich und Brasilien weltweit Aufmerksamkeit erregte. Der Film soll nicht nur den sportlichen Erfolg, sondern auch Jamaikas kulturelle Identität widerspiegeln  untermalt von der Musik Bob Marleys. Obaid-Chinoy und Dalton arbeiteten zuletzt bei der Dokumentation «Diane von Furstenberg: Woman in Charge» zusammen, die 2024 beim Tribeca Film Festival Premiere feierte.Neben «Reggae Girlz» hat Red Bull Studios weitere ambitionierte Projekte im Programm. Zu den aktuellen Produktionen zählen etwa «Girl Climber» über die Extremkletterin Emily Harrington, «Dakar: Race Against the Desert» über die Rallye Dakar oder «The Balloonists», das die erste Weltumrundung mit einem Heißluftballon nachzeichnet. «Unser Ziel ist es, einzigartige Geschichten zu erzählen, in denen Menschen Grenzen überschreiten und dabei ihre persönliche Seite offenbaren», betonte Philipp Manderla, Global Head von Red Bull Studios.