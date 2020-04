Er sprach Denzel Washington und Jason Statham: Synchronschauspieler Leon Boden ist tot

Köpfe

Der Mime und Synchronsprecher wurde nur 61 Jahre alt. Er erlag den Folgen einer Krebserkrankung.

Die deutsche Synchronlandschaft hat eine ihrer markantesten Stimmen verloren: Leon Boden ist am vergangenen Wochenende gestorben. Das berichtet 'T-Online' nun unter Berufung auf die Agentur des Synchronschauspielers. Boden starb an den Folgen einer Krebserkrankung. Er wurde 61 Jahre alt. Seine Stimme wurde Millionen von Filmfans durch seine vielfach gelobte Vertonung von so unterschiedlichen Schauspielern wie Denzel Washington, Jason Statham und Chow Yun-Fat bekannt.Der gebürtige Kieler studierte Schauspiel und Regie am Salzburger Mozarteum und war vor seinem Durchbruch im Synchrongewerbe vornehmlich im Theater zuhause – sowohl als Schauspieler wie auch als Regisseur. In den 1990er-Jahren inszenierte und verfasste er die Spielfilme «Weibsbilder» und «Rosenkavalier», im Fernsehen war er unter anderem in zahlreichen Folgen von «Die Wache» und «Hinter Gittern – Der Frauenknast» zu sehen. Zudem übernahm er Episodenrollen in solchen Formaten wie «SOKO Stuttgart», «Die Rosenheim-Cops» und «Küstenwache».Gelegentlich war Leon Boden auch als Werbesprecher zu hören – unter anderem sprach er Spots für Coca Cola, eBay und Fürst von Metternich. Zudem diente er als Off-Stimme für das VOX-Format «100 Songs, die die Welt bewegten», «Spiegel TV» und die Sat.1-Sendung «Bitte melde dich». Neben Washington und Statham, die er regelmäßig sprach, lieh er unter anderem auch mehrmals Laurence Fishburne, Samuel L. Jackson, Jim Belushi, Will Smith (u.a. in «Independence Day») und Rocky Carroll aus «Navy CIS» seine Stimme.