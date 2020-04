Überzeugt die Videospiel-Verfilmung im TV?

Film-Check

Blockbuster-Battle: ProSieben gibt «Assassin's Creed» mal wieder eine Chance. RTLZWEI hält mit FBI-Agenten-Action dagegen. Bei sixx präsentiert sich dagegen «Friends»-Star Jennifer Aniston.

«Assassin’s Creed», ProSieben, 20.15 Uhr

«Surrogates - Mein zweites Ich», RTLZWEI, 20.15 Uhr

«Love Happens», sixx, 20.15 Uhr

So werten wir Quotenmeter.de verzichtet seit jeher auf eine konkrete Vergabe von Punkten in seinen Kino-Kritiken. Für unsere Bewertungsskala nehmen wir deshalb drei internationale Anlaufstellen für eine inhaltliche Bewertung und messen über unsere Seite Quotenmeter vor allem das generelle Interesse an dem Film. Die Quotenmeter-Bewertung von 0 bis 10 Punkten richtet sich daher nach den aktuellen Aufrufzahlen der Quotenmeter-Kino-Kritik.

Michael Fassbender, Marion Cotillard und Jeremy Irons in einer bildgewaltigen Videospiel-Adaption: Der Verbrecher Callum Lynch wird von der Forscherin Sophia vor der Vollstreckung der Todesstrafe befreit. Im Gegenzug muss er im Animus-Projekt mitwirken, das ihn die Erinnerung seines Ahnen Aguilar - ein Auftragsmörder zu Zeiten der spanischen Inquisition - erleben lässt. Er eignet sich Fähigkeiten an, um in der Gegenwart gegen einen der mächtigsten Geheimbünde zu kämpfen. Hier geht´s zu unserer Kino-Kritik. In naher Zukunft ist eine Welt entstanden, die kaum noch Verbrechen kennt. Der Grund liegt in den "Surrogates" - nach individuellem Wunsch geformte Roboter mit menschlichem Antlitz. Diese gehen Arbeit und Freizeit nach, während der reale Mensch zu Hause in Sicherheit ist, aber alles nachempfinden kann, was sein "zweites Ich" erlebt. Doch ein Anschlag auf ein junges Paar, das sich auf der Straße küsst, bringt die neue Welt ins Wanken. Werft einen Blick in unserer Kino-Kritik von 2009. -Star Jennifer Aniston verdreht Aaron Eckhart den Kopf: Um den Verlust seiner Frau zu verarbeiten, hat Dr. Burke Ryan einen Ratgeber zur Trauerbewältigung geschrieben. Während er selbst im Schmerz erstickt, entwickelt sich das Buch zum Bestseller. Auf einem Seminar in Seattle lernt Burke die hübsche und etwas exzentrische Blumenhändlerin Eloise kennen, die ihn zunächst abwimmelt. Doch Burke kann einfach nicht aufhören, an sie zu denken…Besonders viele Punkte können an diesem Sonntag nicht geholt werden. Da gab es in der Vergangenheit schon durchaus hochkarätigere Blockbuster-Battles. Am Ende teilen sich sogar zwei Filme den Sieg. Nur 21 von 40 möglichen Punkten reichen für die Empfehlung. Die beiden Actionfilme haben sich gegen die sixx-Komödie durchgesetzt. Sowohl «Assassin’s Creed» als auch «Surrogates» werden vielen Zuschauern auf der Couch sicher einen spannenden Abend auf der Couch geben, während Fans der Spielereihe, aus welcher der ProSieben-Blockbuster an diesem Abend hervorkommt, sicher mit gemischten Gefühlen an den Start gehen werden.