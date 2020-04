«heute-show» so gefragt wie seit 2018 nicht mehr

Quotennews

Zu Beginn der Primetime führte das ZDF mit sehr guten Werten für «Der Alte» bereits den Gesamtmarkt an.

Der komplette Freitagabend war für das ZDF ein voller Erfolg. Besonders stark lief es dabei für die. Oliver Welke und sein Team begeisterten ab 22.45 Uhr noch immer 4,99 Millionen Menschen. Im Vergleich zumim Vorfeld stieg die Reichweite sogar um 900.000 Zuseher an. So durfte sich die Satire-Sendung über glänzende 19,9 Prozent Marktanteil freuen - kein anderer Programmpunkte hatte am Abend eine bessere Gesamtsehbeteiligung. Allgemein muss man sehr weit zurückblicken um einen höheren Marktanteil der spät abendlichen Show zu finden. Im September 2018 holte man das letzte Mal über 20 Prozent Beteiligung. Über 19 Prozent kam die Show seitdem nur vier Mal.Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es sogar noch besser. Dort sicherten sich die neuen Satire-Beiträge überragende 18,5 Prozent. Im Vergleich zur letzten Freitagsausgabe ging es um drei Prozentpunkte nach oben. Eine bessere Sehbeteiligung findet man, wenn man die Jahre zurückgeht, erst im November 2017. Damals sorgten 1,27 Millionen jungen Zuschauer für blendende 18,8 Prozent. In Zeiten von Corona waren nun 1,47 Millionen für 18,5 Prozent gut. Für die sowieso schon gut laufende «heute-show» ein neuer Achtungserfolg.Wie bereits erwähnt lief es für das ZDF bereits zu Beginn der Primetime sehr gut.versammelte ab 20.30 Uhr 6,25 Millionen Zuschauer und kam damit auf sehr starke 18,5 Prozent Marktanteil - den besten Wert seit April 2018. Auch bei den Jungen war der neue Teil der Krimiserie mit 6,8 Prozent sehr gefragt.überzeugte im Anschluss mit 5,25 Millionen Zusehern und 16,0 Prozent insgesamt sowie 5,8 Prozent bei den Jungen. Lediglichfiel ab 23.15 Uhr mit mageren 6,6 Prozent insgesamt sowie bei den 14- bis 49-Jährigen (dort ein guter Wert) etwas ab.Das Erste hatte an diesem Abend mit 5,02 Millionen Zuschauern fürund 4,26 Millionen Interessierte fürdas Nachsehen. Trotzdem überzeugte man mit guten 15,1 und 12,8 Prozent beim Gesamtpublikum.