Disney+ gehen die Synchros aus

TV-News

Die Corona-bedingten Synchro-Engpässe betreffen auch Disney+: Unter anderem wird «Star Wars: The Clone Wars» ab sofort nur untertitelt veröffentlicht.

Und schon wieder sorgt die Corona-Pandemie dafür, dass Serienfans nicht weiter die Wahl zwischen dem Originalton und der Synchronfassung haben: Wie Disney+ mitteilt, werden ab sofort einige Neuerscheinungen auf dem Streamingdienst nicht mit deutschem Ton veröffentlicht. Aufgrund der Vorkehrungen, um die Verbreitung von Covid-19 zu verhindern, konnte beispielsweise die Synchronfassung für die nächsten Folgen vonnicht rechtzeitig fertiggestellt werden.Neben der animierten «Star Wars»-Serie werden auch "einige weitere Titel in naher Zukunft" nicht in deutscher Synchronfassung erscheinen, wie Disney+ mitteilt. Optionale deutsche Untertitel werden allerdings trotzdem zur Verfügung stehen.Was «Star Wars»-Fans beruhigen dürfte: Die erste Staffel von «The Mandalorian» etwa liegt bereits komplett synchronisiert vor ( die Serie erhält übrigens demnächst eine Begleitdoku ). Auch einige weitere schon länger fertig produzierte Disney+-Projekte haben noch weitere synchronisierte Folgen vorrätig. Anders gesagt: Bei Disney+ wird es in nächster Zeit ein buntes Durcheinander aus Veröffentlichungen mit optionaler Synchro und ohne geben.