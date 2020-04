NBC startet Kinder-Nachrichten

US-Fernsehen

Das kürzlich gestartete, neue Format hört auf den Namen «Nightly News Kids Edition».

Die Hauptnachrichten von NBC, die «Nightly News», erreichen Tag für Tag ein Millionenpublikum. Auch bei YouTube ist das Format erfolgreich. Angesichts der Corona-Pandemie will das NBC-News-Team fortan auch Kindern und Jugendlichen die Welt erklären, weshalb man nun «Nightly News Kids Edition» startete.„Kinder sind nicht anders als der Rest von uns. Sie haben ein wenig Angst und wollen Antworten“, sagte Hauptnachrichten-Chefmoderator Lester Holt. „Aber sie wollen auch Selbstbestimmung und deshalb wollten wir eine Sendung zusammenstellen, die über das, was andere junge Menschen im ganzen Land tun, informiert und auch inspirierende Geschichten darüber liefert.“Derzeit sind zwei Ausgaben pro Woche der «Nightly News Kids Edition» geplant, vermutlich könnte die Schlagzahl aber schon bald erhöht werden. Die neuen Nachrichten richten sich auf junge Menschen zwischen sechs und 16 Jahren. Kinder-Nachrichten sind kein neues Phänomen, bei Nickelodeon gibt es seit Jahren die «Nick News», in Großbritannien informiert das Format «CBBC News» und ARD und ZDF bieten «logo!» an.