Primetime-Check

Lockten der «Tatort» und «Das Traumschiff» viele Zuschauer? Und wie schlugen sich die Free-TV-Premieren bei RTL und ProSieben?

Am Ostersonntag hatte derzur Primetime im Ersten mit 7,36 Millionen Fans und einem hervorragenden Marktanteil von 20,5 Prozent die Nase vorne. Der Krimi kam ebenfalls bei den 1,42 Millionen 14- bis 49- Jährigen auf eine Sehbeteiligung von ausgezeichneten 14,1 Prozent. Bei densank die Reichweite auf 5,59 Millionen Fernsehzuschauer ab, was weiterhin starke 16,0 Prozent bedeutetet. Auch die 0,95 Millionen Jüngeren waren mit einer Quote von 9,1 Prozent gut vertreten. Für eine Folge vonblieben noch 2,72 Millionen Interessierte dran, was eine recht durchschnittliche Sehbeteiligung von 11,6 Prozent einbrachte. Von der jüngeren Zuschauerschaft verfolgten jedoch nur noch 0,20 Millionen Zuschauern beziehungsweise maue 2,7 Prozent die Krimiserie. Das ZDF punktete mitaus Marokko ebenfalls sehr gut und lockte 6,30 Millionen Zuschauer an, was starke 17,5 Prozent Marktanteil bescherte. Auch bei den 1,04 Millionen 14- bis 49-Jährigen war dem Sender somit eine traumhafte Quote von 10,2 Prozent sicher. Dasim Anschluss ab 21.45 Uhr kam mit einem Publikum von 5,12 Millionen Menschen auf gute 14,8 Prozent Marktanteil, während man bei der jüngeren Zuschauerschaft eine hohe Sehbeteiligung von 8,5 Prozent ergatterte. Eine Episode vonverfolgten allerdings nur noch 2,31 beziehungsweise 0,41 Millionen Zuschauer. Hier wurden somit Marktanteile von mauen 6,1 sowie akzeptablen 4,6 Prozent ermittelt.RTL setzte an diesem Sonntagabend auf den Abenteuerfilmund bewegte somit insgesamt 3,57 Millionen Fernsehende zum Einschalten. Außerdem verfolgten 1,59 Millionen der Umworbenen die Free-TV-Premiere. Eine Quote von guten 10,2 beziehungsweise hohen 15,7 Prozent in der Zielgruppe wurde mit dem Film erzielt.kam im Anschluss ebenso auf starke 10,0 sowie 14,9 Prozent Marktanteil. Sat.1 musste mitVerluste zu den vorherigen Wochen einstecken und lockte noch 1,82 Millionen Neugierige an. Ein annehmbarer Marktanteil von 5,3 Prozent wurde somit ermittelt. Bei den Werberelevanten fuhr der Sender mit 0,64 Millionen Fernsehenden eine akzeptable Quote von 6,4 Prozent ein. Insgesamt bedeutete dies den Staffeltiefstwert für die Castingshow.ProSieben überzeugte an diesem Sonntagabend mit. 2,54 Millionen Zuschauer lockte der Superhelden-Film an und ergatterte so einen ausgezeichneten Marktanteil von 7,2 Prozent. Bei den 1,66 Millionen Umworbenen kam man auf eine herausragende Quote von 16,4 Prozent. Aucherreichte ab 22.30 Uhr exzellente Sehbeteiligungen von 9,7 sowie 15,2 Prozent. RTLZWEI zeigte an diesem Abend. Es schalteten insgesamt 0,99 beziehungsweise in der Zielgruppe 0,35 Millionen Filmfans ein. Während man auf dem Gesamtmarkt auf eine solide Quote von 2,9 Prozent kam, wurden bei den Werberelevanten nur maue 3,6 Prozent Marktanteil eingefahren.Der Filmschlug sich bei Kabel Eins hingegen recht gut und erzielte bei einem Publikum von 1,84 Millionen Menschen starke 5,3 Prozent Marktanteil. Bei den 0,53 Millionen Umworbenen wurde eine solide Quote von 5,3 Prozent gemessen. Ab 20.15 Uhr strahlte VOXaus und kam mit 1,19 Millionen Fernsehende auf akzeptable 3,8 Prozent Marktanteil. In der werberelevanten Gruppe wurde auch eine solide Quote von 7,3 Prozent bei einem Publikum von 0,68 Millionen Zuschauern ermittelt.