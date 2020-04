«Duncanville»: FOX bestellt zweite Staffel

US-Fernsehen

Die Animationskomödie von FOX wurde für eine zweite Runde verlängert.

Die junge Serie «Duncanville», die von Amy Poehler gemeinsam mit Julie Mike Scully kreiert wurde, geht weiter. Neben Poehler gehören auch Ty Burrell, Riki Lindhome, Betsy Sodaro, Yassir Lester und Zach Cherry zu den Sprechern, als Gaststars sind Rashida Jones, Wiz Khalifa und Joy Osmanski zu Gast. In der Serie sehnt sich Duncan nach Geld, Freiheit, Autos und Mädchen. Aber die Realität sieht anders aus, er ist immer pleite und hat es leid auf seine Schwester aufzupassen.„«Duncanville» ist eine weitere großartige Ergänzung unseres Blocks ‚Sunday Animation Domination‘“, teilte Michael Thorn, Präsident der Unterhaltungsabteilung von Fox Entertainment, mit. „Amy, Mike und Julia waren fantastische Partner, ebenso wie die Teams von 20th und Universal Television. Unser Dank geht auch an die gesamte Stimmbesetzung, einschließlich Ty, Riki, Betsy, Yassir, Zach, Joy, Rashida und Wiz. Duncan mag ein durchschnittlicher Teenager sein. Aber die Show ist alles andere als das, und wir können eine brandneue Staffel von Harris' Familienabenteuern kaum erwarten.“Quotenmeter-Kritiker Julian Miller war von der Serie nicht begeistert: „Ein wirklich neuer Impuls – wie von den «Simpsons», «Futurama», «Family Guy» oder auch «King of the Hill» – geht von «Duncanville» für den FOX-Animations-Sonntag also nicht aus. Dafür sind viele Handlungselemente zu generisch und sämtliche Figuren zu konventionell, auch wenn die zweite Ebene Potential für spannende Entwicklungen in zukünftigen Folgen hat.“