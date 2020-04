Sport1 begeht großen eSports-Tag

TV-News

Stunden über Stunden an virtuellen Wettkämpfen: Sport1 widmet sich der Welt des eSports.

Sportsender müssen in diesen Tagen kreativ werden. Der große US-Sportsender ESPN beispielsweise bestückt sein Programm unter anderem mit Sportfilmen und einer Michael-Jordan-Doku, bei Sky Deutschland wird das Sportprogramm unter anderem mit alten Begegnungen gefüllt. Sport1 unterdessen setzt heute auf digitalen Sport: Der heutige Sonntag wird bei dem Sportsender zum eSports-Tag mit acht Stunden an Wettkämpfen, die sich aus Einsen und Nullen zusammensetzen.Los geht es um 15 Uhr mit der. Nach einem Vorbericht steigt ab 15.30 Uhr eine von Laura Papendick moderierte Reihe an Partien zwischen Vereinen aus der 1. und 2. Bundesliga – zudem wird ein Schiedsrichterteam antreten. Um 18 Uhr ist es dann Zeit für, kommentiert von Peter Kohl.Um 19 Uhr wird im englischen Originalkommentarübertragen, ehe ab 20.30 Uhr die eSports-Dokudas Phänomen eSports einordnet. Um 22 Uhr überträgt Sport1 live das, kommentiert von Alexander Schuster.