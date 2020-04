Histooooorisch: Sky spielt geplante Bundesliga-Duelle nach

TV-News

Endlich wieder Livesport bei Sky Sport. Doch wenn der Ball in Wirklichkeit ruht, muss sich Sky einfach eine eigene Konferenz basteln.

Was macht eigentlich Sky Sport in der Bundesliga-freien Zeit? Genau: Kreativ werden. Gäbe es kein Corona, dann wäre aktuell noch Länderspielpause, doch schon am kommenden Wochenende würde der Ball wieder in der Bundesliga laufen. Jetzt wird sich fortan wieder an den eigentlich gespielten Spielen eines jeden Spielplans orientieren und in seinem Sendekomplex Sky Sport HQ neue Live-Konferenzen herstellen. Wie das geht? Recht einfach. Weil eben aktuell nicht gespielt werden kann, machen sich die Produzenten und Kommentatoren den Spaß Duelle von früher neu zu vertonen.Als Ideengeber gab dankenswerter Weise der frühere Bundesliga-Manager Andreas Rettig (56, zuletzt beim FC St. Pauli) den Impuls für das neue Format. Gezeigt werden dieses Mal besondere Duelle der anstehenden Begegnungen Bayer 04 Leverkusen – VfL Wolfsburg, RB Leipzig – Hertha BSC, TSG 1899 Hoffenheim – 1. FC Köln, 1. FC Union Berlin – 1. FSV Mainz 05 und FC Augsburg - SC Paderborn. Insgesamt können sich die Zuschauer auf 27 Tore und interessante „aktuelle“ Gesprächspartner freuen.Ab 15.00 Uhr begrüßen Moderator Michael Leopold und Sky Experte Didi Hamann die Zuschauer auf Sky Sport Bundesliga 2 HD, um auf die historischen Begegnungen des Nachmittags einzustimmen. Aus dem Konferenzstudio kommentieren Kai Dittmann, Hansi Küpper, Roland Evers, Toni Tomic und Jonas Friedrich die fünf Spiele live. Auch die Besetzung der Sendung ist quasi historisch: Mit Küpper, Dittmann und Leopold sind drei Reporter dabei, die schon bei der allerersten Fußballkonferenz von Sky-Vorgänger Premiere an Bord waren.